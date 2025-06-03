Украинская делегация в США обсудит санкции против рф, возвращение украинских детей и инвестфонд восстановления
Киев • УНН
Правительственная делегация Украины прибыла в Вашингтон для переговоров. Приоритетами являются усиление санкций против россии, возвращение похищенных детей и запуск инвестфонда восстановления.
Представители украинского правительства прибыли в Вашингтон. Вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в сети Х сообщила об основных приоритетах обсуждения с представителями США.
Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Юлии Свириденко.
Детали
Сегодня прибыла в Вашингтон во главе украинской делегации – представители Правительства, военных, Офиса президента. Повестка дня работы в Вашингтоне очень насыщенная,
Главные приоритеты согласно информации Вице-премьер министра следующие:
- принуждение россии к реальной дипломатии через новые и действенные санкции за войну, а также полное информирование американских партнеров о ситуации на фронте, наших активных действиях в защите и российских ударах по нашим городам и селам;
- совместная работа ради возвращения украинских детей, похищенных россией;
- встречи для активного функционирования нашего совместного с Америкой Инвестиционного фонда восстановления Украины,
Украинская сторона рассматривает этот Инвестфонд, как элемент экономической безопасности для обеих стран.
Кроме того речь идет о защите от российской дезинформации и "грязных нарративов относительно религиозной свободы в Украине". Также о "полном информировании об активности Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций и отношениях между религиозными сообществами в Украине".
Благодарны Соединенным Штатам за поддержку Украины и защиту жизней наших людей. Работаем для того, чтобы как можно быстрее закончить войну и установить справедливый и длительный мир, - добавила Юлия Свириденко в своем сообщении.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон во главе делегации для обсуждения оборонной поддержки, санкций против России и восстановления Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генсек НАТО Марк Рютте пригласил украинскую делегацию к участию в саммите Альянса в Гааге, который пройдет в июне.