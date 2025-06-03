Єрмак прибув до Вашингтона з делегацією для переговорів: що у порядку денному
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Вашингтона на чолі делегації для обговорення оборонної підтримки, санкцій проти Росії та відбудови України. Також плануються зустрічі з представниками обох партій.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Вашингтона, пише УНН.
У складі української делегації, яку очолює перший віце-премʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибув до Вашингтона. Також з нами команда Міністерства оборони та Офісу
Що у порядку денному
"Будемо активно просувати важливі для України питання. Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти росії, зокрема законопроект сенатора Грема. Також обговоримо угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали. А ще - про питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Також обговоримо пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви", - повідомив Єрмак.
З його слів, буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа.
"Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни. Правда за нами", - зазначив Єрмак.
Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія02.06.25, 21:59 • 63360 переглядiв