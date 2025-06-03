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Ермак прибыл в Вашингтон с делегацией для переговоров: что в повестке дня

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон во главе делегации для обсуждения оборонной поддержки, санкций против России и восстановления Украины. Также планируются встречи с представителями обеих партий.

Ермак прибыл в Вашингтон с делегацией для переговоров: что в повестке дня

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что прибыл в Вашингтон, пишет УНН.

В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда Министерства обороны и Офиса

- написал Ермак в Telegram.

Что в повестке дня

"Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка дня достаточно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против россии, в частности законопроекте сенатора Грэма. Также обсудим соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали. А еще - о вопросе возвращения россией депортированных украинских детей и поддержке этого процесса. Также обсудим пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви", - сообщил Ермак.

По его словам, будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа.

"Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны. Правда за нами", - отметил Ермак.

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия02.06.25, 21:59 • 55849 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Юлия Свириденко
Министерство обороны Украины
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
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