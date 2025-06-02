Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

У Стамбулі сьогодні пройшов другий раунд перемовин України та росії. Під час цієї зустрічі сторони передали одна одній меморандуми, в яких кожна виклала своє бачення мирного врегулювання агресивної війни проти України. Про що ще змогли домовитися сторони в процесі цих перемовин - розповідає кореспондент УНН.

Обмін полоненими та повернення дітей: про що говорила Україна

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що сторони домовилися здійснити черговий обмін військовополоненими. При цьому увага буде акцентуватися на тяжкопоранених та молодих бійцях.

"Ми домовилися про обміни... Ми зосереджуємось на тяжкопоранених. Фокус – на молоді. Також – обмін тілами загиблих...", – сказав міністр оборони під час брифінгу.

Інформацію про обмін полоненими підтвердив і Президент України Володимир Зеленський.

"Переговори завершились і я очікую на повну доповідь від міністра Умєрова. Обмінялися документами через турецьку сторону і ми готуємо нове звільнення полонених, - повідомив Зеленський.

Умєров додав, що планується здійснити масштабне повернення на Батьківщину тіл полеглих захисників та вбитих росіянами цивільних.

"Також ми домовилися про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих солдатів", - сказав Умєров.

Крім того, російський стороні було передано список з іменами більш ніж трьох сотень дітей, яких держава-агресор має повернути до України.

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Українська сторона запропонувала російській провести ще одну зустріч до кінця червня - у період з 20 по 30 червня. При цьому Умєров висловив думку, що всі ключові питання цієї війни можуть бути вирішені лише під час прямої зустрічі Зеленського і путіна.

"Ще одним пунктом порядку денного було - це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США", - сказав Умєров.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відзначив, що росія не готова до припинення вогню, хоча робота в цьому напрямку буде продовжена.

"російська сторона й далі відкидає ідею безумовного припинення вогню. Певний період тому президент США пропонував повне припинення вогню і в четверг в п'ятницю це обговорювалося з американською делегацієї в Нью-Йорку і наша делегація їх повторно висловила. Ці пропозиції не були прийняті російською стороною. Ми дійшли до висновку, що експерти продовжать це все розглядати", - зазначив Кислиця.

Чого добивалася росія

росія під час перемовин в Туреччині передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, який складається з двох частин: як досягти справжнього тривалого миру, і які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню.

"Ми передали наш меморандум українській стороні, який складається з двох частин: перше, як досягти справжнього тривалого миру, і друга частина - які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. У другій частині є варіативність: піти цим шляхом, чи тим шляхом. Меморандум достатньо детальний, пропрацьований з нашої сторони. Українська сторона вирішила взяти його на вивчення. Вивчить, відповість", - сказав заявив очільник російської делегації володимир мединський.

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російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито загарбники "врятували" із зони бойових дій. При цьому мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".

"Діти, які внаслідок складної ситуації опинилися між двома вогнями, цих дітей евакуювали. Але якщо є їх батьки і навіть родичі, їх повертають назад, возз’єднують сім’єю", - заявив мединський.

мединський також додав, що росія та Україна готуються до масштабного обміну полоненими, в якому можуть бути звільнені від 1 000 до 1 200 військовослужбовців. Також організовуються медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями.

"Очікується, що до наймасштабнішого з початку сво обміну полоненими між рф і Україною увійдуть від 1 000 до 1 200 осіб", - заявив він.

Коментуючи вимоги росіян, Умєров підкреслив, що держава-агремор надала Україні "мирний меморандум", у якому викладено її "звичні" вже умови припинення вогню та мирної угоди.

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Позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з територій, на вже частково захопила (Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської).

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У підсумку президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган заявив, що перемови між Україною та росією пройшли "чудово".

Ердоган привітав домовленість про обмін полоненими та тілами загиблих за підсумками цієї зустрічі. Він також назвав ці цифри "дуже великими".