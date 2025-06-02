$41.530.00
47.070.27
ukenru
Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
18:59 • 2062 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

14:39 • 25206 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

14:21 • 67934 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 79482 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 148522 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 160747 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 159826 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 210065 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 213947 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 123136 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
81%
750мм
Популярнi новини

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

2 червня, 11:45 • 155023 перегляди

У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

2 червня, 12:24 • 33628 перегляди

Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими - Зеленський

13:20 • 10710 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

13:22 • 52848 перегляди

Ексглава МЗС Німеччини Бербок очолила Генеральну Асамблею ООН

15:15 • 24633 перегляди
Публікації

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

18:59 • 2066 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 148524 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 328059 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 370681 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 383768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Сергій Кислиця

Гітанас Науседа

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Сполучені Штати

Туреччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 125531 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 132444 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 211280 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 151280 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 180677 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Ту-95

Туполєв Ту-22М

Ту-160

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

Київ • УНН

 • 2026 перегляди

У Стамбулі відбувся другий раунд перемовин між Україною та росією, де обговорювалися обмін полоненими, повернення тіл загиблих, а також повернення українських дітей.

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

У Стамбулі сьогодні пройшов другий раунд перемовин України та росії. Під час цієї зустрічі сторони передали одна одній меморандуми, в яких кожна виклала своє бачення мирного врегулювання агресивної війни проти України. Про що ще змогли домовитися сторони в процесі цих перемовин - розповідає кореспондент УНН.

Обмін полоненими та повернення дітей: про що говорила Україна

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що сторони домовилися здійснити черговий обмін військовополоненими. При цьому увага буде акцентуватися на тяжкопоранених та молодих бійцях.

"Ми домовилися про обміни... Ми зосереджуємось на тяжкопоранених. Фокус – на молоді. Також – обмін тілами загиблих...", – сказав міністр оборони під час брифінгу.

Інформацію про обмін полоненими підтвердив і Президент України Володимир Зеленський.

"Переговори завершились і я очікую на повну доповідь від міністра Умєрова. Обмінялися документами через турецьку сторону і ми готуємо нове звільнення полонених, - повідомив Зеленський.

Умєров додав, що планується здійснити масштабне повернення на Батьківщину тіл полеглих захисників та вбитих росіянами цивільних.

"Також ми домовилися про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих солдатів", - сказав Умєров.

Крім того, російський стороні було передано список з іменами більш ніж трьох сотень дітей, яких держава-агресор має повернути до України.

Україна матиме контакти з європейцями та США за результатами перемовин з рф - радник Єрмака02.06.25, 18:23 • 1682 перегляди

Українська сторона запропонувала російській провести ще одну зустріч до кінця червня - у період з 20 по 30 червня. При цьому Умєров висловив думку, що всі ключові питання цієї війни можуть бути вирішені лише під час прямої зустрічі Зеленського і путіна.

"Ще одним пунктом порядку денного було - це зустріч лідерів. Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Зустріч між лідерами може бути із залученням інших лідерів, таких як президент США", - сказав Умєров.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відзначив, що росія не готова до припинення вогню, хоча робота в цьому напрямку буде продовжена.

"російська сторона й далі відкидає ідею безумовного припинення вогню. Певний період тому президент США пропонував повне припинення вогню і в четверг в п'ятницю це обговорювалося з американською делегацієї в Нью-Йорку і наша делегація їх повторно висловила. Ці пропозиції не були прийняті російською стороною. Ми дійшли до висновку, що експерти продовжать це все розглядати", - зазначив Кислиця.

Чого добивалася росія

росія під час перемовин в Туреччині передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, який складається з двох частин: як досягти справжнього тривалого миру, і які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню.

"Ми передали наш меморандум українській стороні, який складається з двох частин: перше, як досягти справжнього тривалого миру, і друга частина - які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. У другій частині є варіативність: піти цим шляхом, чи тим шляхом. Меморандум достатньо детальний, пропрацьований з нашої сторони. Українська сторона вирішила взяти його на вивчення. Вивчить, відповість", - сказав заявив очільник російської делегації володимир мединський.

У Стамбулі мединський та Умєров провели двосторонню зустріч перед переговорами – росЗМІ02.06.25, 19:58 • 1350 переглядiв

російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито загарбники "врятували" із зони бойових дій. При цьому мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".

"Діти, які внаслідок складної ситуації опинилися між двома вогнями, цих дітей евакуювали. Але якщо є їх батьки і навіть родичі, їх повертають назад, возз’єднують сім’єю", - заявив мединський.

мединський також додав, що росія та Україна готуються до масштабного обміну полоненими, в якому можуть бути звільнені від 1 000 до 1 200 військовослужбовців. Також організовуються медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями.

"Очікується, що до наймасштабнішого з початку сво обміну полоненими між рф і Україною увійдуть від 1 000 до 1 200 осіб", - заявив він.

Коментуючи вимоги росіян, Умєров підкреслив, що держава-агремор надала Україні "мирний меморандум", у якому викладено її "звичні" вже умови припинення вогню та мирної угоди.

МЗС: український меморандум - логічний та раціональний, а про російський дадуть фідбек після ознайомлення02.06.25, 18:51 • 1638 переглядiв

Позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з територій, на вже частково захопила (Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської).

Виведення ЗСУ з 4 областей, нейтралітет та проведення виборів: росЗМІ опублікували "мирний меморандум", який рф передала Україні02.06.25, 20:41 • 4146 переглядiв

У підсумку президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган заявив, що перемови між Україною та росією пройшли "чудово".

Ердоган привітав домовленість про обмін полоненими та тілами загиблих за підсумками цієї зустрічі. Він також назвав ці цифри "дуже великими".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітикаПублікації
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Нью-Йорк
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9