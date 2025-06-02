Виведення ЗСУ з 4 областей, нейтралітет та проведення виборів: росЗМІ опублікували "мирний меморандум", який рф передала Україні
Київ • УНН
росія передала Україні проєкт "мирного меморандуму" з вимогами виведення військ з 4 областей, визнання окупованого Криму російським, нейтралітету та скорочення армії.
"Мирний меморандум", який росія передала Україні під час перемовин у Стамбулі, передбачає виведення Збройних сил України з 4 областей, нейтральний статус України, зменшення чисельності війська, а також проведення виборів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Відповідно до меморандуму, який російська делегація передала українській, передбачається, що:
- ЗСУ мають вийти з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Криму, а також рф вимагає міжнародне визнання цих областей, як російських;
- нейтралітет України, що передбачає відмову від вступу до військових союзів та коаліцій, а також заборона на будь-яку військову діяльність “третіх країн” на території України та розміщення іноземних військових формувань;
- підтвердження України, як держави, що не володіє ядерною зброєю, та іншою зброєю з встановлення прямої заборони на її прийняття, транзит та розміщення на території України;
- встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших військових формувань, встановлення граничної чисельності озброєння та військової техніки, а також розпуск “націоналістичних формувань в складі ЗСУ та Нацгвардії”;
- забезпечення прав, свобод і інтересів російськомовного населення, надання російській мові статусу офіційного;
- законодавча заборона пропаганди нацизму та неонизму, розпуск “націоналістичних організацій та партій”;
- зняття всіх діючих та відмова від введення нових економічних санкцій, заборон і обмежуючих дій між рф та Україною;
- вирішення комплексу питань, пов’язаних з возз'єднанням сімей і переміщених осіб;
- відмова від взаємних претензій у зв’язку із завданою у бойових діях шкодою;
- зняття обмежень щодо УПЦ;
- поетапне відновлення дипломатичних і економічних відносин, включаючи газовий транзит.
Другий розділ меморандуму передбачає виведення Сил оборони України з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму, які в меморандумі вказані, як "території рф".
Також передбачається заборона на передислокацію ЗСУ та інших військових формувань за виключенням переміщень з ціллю відводу військ. Припинення мобілізації та початок демобілізації. Припинення закордонних поставок продукції військового призначення та військової допомоги, в тому числі надання розвідданих.
Також росія вимагає виключення присутності військової присутності третіх країн на території України, а також іноземних спеціалістів, гарантії відмови України від диверсійної діяльності проти рф та її громадян, створення центру моніторингу та контролю за припинення вогню, взаємна амністія політв’язнів, а також відміна воєнного стану в Україні та проведення виборів Президента України і депутатів ВР, які мають пройти не пізніше 100 днів, після скасування воєнного стану.
Третій розділ передбачає початок роботи над текстом договору, оголошення 2-3 денного перемир'я для "збору в сірій зоні тіл загиблих"; передача Україні 6 тис. тіл загиблих; підписання меморандуму про припинення вогню з конкретними датами виконання всіх його положень і визначення дати підписання майбутнього договору щодо "остаточного врегулювання".
У меморандумі вказується, що "з моменту відводу ЗСУ встановлюється 30-денний режим припинення вогню". Далі передбачається проведення виборів, формування органів влади на території України; підписання договору; схвалення підписаного договору Радбезом ООН; ратифікація та набрання чинності та реалізація договору.
Нагадаємо
росія під час перемовин в Туреччині передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, який складається з двох частин: як досягти справжнього тривалого миру, і які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню.