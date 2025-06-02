росія передала Україні меморандум про припинення вогню, який складається з двох частин - голова делегації рф

росія під час перемовин в Туреччині передала Україні свій "меморандум" про припинення вогню, який складається з двох частин: як досягти справжнього тривалого миру, і які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. Про це заявив помічник російського президента володимира путіна, глава російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський, передає УНН.

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"Ми передали наш меморандум українській стороні, який складається з двох частин: перше, як досягти справжнього тривалого миру, і друга частина - які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. У другій частині є варіативність: піти цим шляхом, чи тим шляхом. Меморандум достатньо детальний, пропрацьований з нашої сторони. Українська сторона вирішила взяти його на вивчення. Вивчить, відповість", - сказав мединський.

Нагадаємо

Лише сьогодні під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.