россия передала Украине меморандум о прекращении огня, который состоит из двух частей - глава делегации рф

россия во время переговоров в Турции передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня, который состоит из двух частей: как достичь настоящего длительного мира, и какие предпринять шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Об этом заявил помощник российского президента владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский, передает УНН.

Детали

"Мы передали наш меморандум украинской стороне, который состоит из двух частей: первое, как достичь настоящего длительного мира, и вторая часть - какие предпринять шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Во второй части есть вариативность: пойти этим путем, или тем путем. Меморандум достаточно детальный, проработанный с нашей стороны. Украинская сторона решила взять его на изучение. Изучит, ответит", - сказал мединский.

Напомним

Только сегодня во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.