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Вывод ВСУ из 4 областей, нейтралитет и проведение выборов: росСМИ опубликовали "мирный меморандум", который рф передала Украине

Киев • УНН

 • 3756 просмотра

россия передала Украине проект "мирного меморандума" с требованиями вывода войск из 4 областей, признание оккупированного Крыма российским, нейтралитета и сокращения армии.

Вывод ВСУ из 4 областей, нейтралитет и проведение выборов: росСМИ опубликовали "мирный меморандум", который рф передала Украине

"Мирный меморандум", который россия передала Украине во время переговоров в Стамбуле, предусматривает вывод Вооруженных сил Украины из 4 областей, нейтральный статус Украины, уменьшение численности войска, а также проведение выборов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Согласно меморандуму, который российская делегация передала украинской, предполагается, что:

  • ВСУ должны выйти из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, а также рф требует международное признание этих областей как российских;
    • нейтралитет Украины, предусматривающий отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность “третьих стран” на территории Украины и размещение иностранных военных формирований;
      • подтверждение Украины как государства, не владеющего ядерным оружием, и другим оружием с установлением прямого запрета на его принятие, транзит и размещение на территории Украины;
        • установление предельной численности ВСУ и других военных формирований, установление предельной численности вооружения и военной техники, а также роспуск “националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии”;
          • обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычного населения, предоставление русскому языку статуса официального;
            • законодательный запрет пропаганды нацизма и неонизма, роспуск “националистических организаций и партий”;
              • снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничивающих действий между рф и Украиной;
                • решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;
                  • отказ от взаимных претензий в связи с причиненным в боевых действиях ущербом;
                    • снятие ограничений в отношении УПЦ;
                      • поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит.

                        Второй раздел меморандума предусматривает вывод Сил обороны Украины с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, которые в меморандуме указаны как "территории рф".

                        Также предполагается запрет на передислокацию ВСУ и других военных формирований за исключением перемещений с целью отвода войск. Прекращение мобилизации и начало демобилизации. Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и военной помощи, в том числе предоставление разведданных.

                        Также россия требует исключения присутствия военного присутствия третьих стран на территории Украины, а также иностранных специалистов, гарантии отказа Украины от диверсионной деятельности против рф и ее граждан, создание центра мониторинга и контроля за прекращением огня, взаимная амнистия политзаключенных, а также отмена военного положения в Украине и проведение выборов Президента Украины и депутатов ВР, которые должны пройти не позднее 100 дней, после отмены военного положения.

                        Третий раздел предусматривает начало работы над текстом договора, объявление 2-3 дневного перемирия для "сбора в серой зоне тел погибших"; передача Украине 6 тыс. тел погибших; подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определение даты подписания будущего договора об "окончательном урегулировании".

                        В меморандуме указывается, что "с момента отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня". Далее предполагается проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины; подписание договора; одобрение подписанного договора Совбезом ООН; ратификация и вступление в силу и реализация договора.

                        Напомним

                        россия во время переговоров в Турции передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня, который состоит из двух частей: как достичь настоящего длительного мира, и какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня.

                        Павел Башинский

                        Павел Башинский

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                        Gas TTF
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