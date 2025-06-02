Вывод ВСУ из 4 областей, нейтралитет и проведение выборов: росСМИ опубликовали "мирный меморандум", который рф передала Украине

"Мирный меморандум", который россия передала Украине во время переговоров в Стамбуле, предусматривает вывод Вооруженных сил Украины из 4 областей, нейтральный статус Украины, уменьшение численности войска, а также проведение выборов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Согласно меморандуму, который российская делегация передала украинской, предполагается, что:

ВСУ должны выйти из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, а также рф требует международное признание этих областей как российских;

нейтралитет Украины, предусматривающий отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность “третьих стран” на территории Украины и размещение иностранных военных формирований;

подтверждение Украины как государства, не владеющего ядерным оружием, и другим оружием с установлением прямого запрета на его принятие, транзит и размещение на территории Украины;

установление предельной численности ВСУ и других военных формирований, установление предельной численности вооружения и военной техники, а также роспуск “националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии”;

обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычного населения, предоставление русскому языку статуса официального;

законодательный запрет пропаганды нацизма и неонизма, роспуск “националистических организаций и партий”;

снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничивающих действий между рф и Украиной;

решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц;

отказ от взаимных претензий в связи с причиненным в боевых действиях ущербом;

снятие ограничений в отношении УПЦ;

поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений, включая газовый транзит.

Второй раздел меморандума предусматривает вывод Сил обороны Украины с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, которые в меморандуме указаны как "территории рф".

Также предполагается запрет на передислокацию ВСУ и других военных формирований за исключением перемещений с целью отвода войск. Прекращение мобилизации и начало демобилизации. Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и военной помощи, в том числе предоставление разведданных.

Также россия требует исключения присутствия военного присутствия третьих стран на территории Украины, а также иностранных специалистов, гарантии отказа Украины от диверсионной деятельности против рф и ее граждан, создание центра мониторинга и контроля за прекращением огня, взаимная амнистия политзаключенных, а также отмена военного положения в Украине и проведение выборов Президента Украины и депутатов ВР, которые должны пройти не позднее 100 дней, после отмены военного положения.

Третий раздел предусматривает начало работы над текстом договора, объявление 2-3 дневного перемирия для "сбора в серой зоне тел погибших"; передача Украине 6 тыс. тел погибших; подписание меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определение даты подписания будущего договора об "окончательном урегулировании".

В меморандуме указывается, что "с момента отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня". Далее предполагается проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины; подписание договора; одобрение подписанного договора Совбезом ООН; ратификация и вступление в силу и реализация договора.

Напомним

россия во время переговоров в Турции передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня, который состоит из двух частей: как достичь настоящего длительного мира, и какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня.