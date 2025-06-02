Україна матиме контакти з європейцями та США за результатами перемовин з рф - радник Єрмака

Україна контактуватиме з партерами з Європи та США за результатами сьогоднішньої зустрічі з делегацією росії у Стамбулі. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Олександр Бевз під час пресконференції за підсумками переговорів України й рф, передає УНН.

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"За столом перегорів немає США, Європи", - сказав Бевз.

Він зазначив, що Україна буде контактувати з західними партнерами.

"Україна сьогодні перед зустріччю (у Стамбулі з рф - ред.) мала контакти з деякими партнерами, європейцями. Після цього ми знову матимемо. Ми хочемо, щоб вони тісно слідкували за порядком денним. Також будемо контактувати зі США. Ми віримо, що вони мають бути інтегровані в ці процеси", - зазначив Бевз.

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Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "чудовою" зустріч делегацій України та росії, яка пройшла в Стамбулі.