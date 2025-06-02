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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Україна матиме контакти з європейцями та США за результатами перемовин з рф - радник Єрмака

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Україна буде контактувати з партнерами із Європи та США після зустрічі делегацій України та рф у Стамбулі. Україна хоче, щоб вони тісно слідкували за порядком денним.

Україна матиме контакти з європейцями та США за результатами перемовин з рф - радник Єрмака

Україна контактуватиме з партерами з Європи та США за результатами сьогоднішньої зустрічі з делегацією росії у Стамбулі. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Олександр Бевз під час пресконференції за підсумками переговорів України й рф, передає УНН.

Деталі

"За столом перегорів немає США, Європи", - сказав Бевз.

Він зазначив, що Україна буде контактувати з західними партнерами.

"Україна сьогодні перед зустріччю (у Стамбулі з рф - ред.) мала контакти з деякими партнерами, європейцями. Після цього ми знову матимемо. Ми хочемо, щоб вони тісно слідкували за порядком денним. Також будемо контактувати зі США. Ми віримо, що вони мають бути інтегровані в ці процеси", - зазначив Бевз.

росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню - Кислиця02.06.25, 17:58 • 804 перегляди

Доповнення

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав "чудовою" зустріч делегацій України та росії, яка пройшла в Стамбулі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
Сполучені Штати
Україна
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