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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

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"Це була чудова зустріч": Ердоган прокоментував другий раунд перемовин України та росії

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган привітав домовленість про обмін полоненими між Україною та росією. Також сторони ініціювали проведення нової зустрічі наприкінці червня.

"Це була чудова зустріч": Ердоган прокоментував другий раунд перемовин України та росії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав "чудовою" зустріч делегацій України та росії, яка пройшла в Стамбулі. Про це Ердоган заявив на брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

"Це була чудова зустріч", - заявив турецький лідер.

Ердоган привітав домовленість про обмін полоненими та тілами загиблих за підсумками цієї зустрічі. Він також назвав ці цифри "дуже великими".

Нагадаємо

Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.

Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу.

Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді.

Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
Україна
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