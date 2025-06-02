"Це була чудова зустріч": Ердоган прокоментував другий раунд перемовин України та росії
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган привітав домовленість про обмін полоненими між Україною та росією. Також сторони ініціювали проведення нової зустрічі наприкінці червня.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав "чудовою" зустріч делегацій України та росії, яка пройшла в Стамбулі. Про це Ердоган заявив на брифінгу, повідомляє УНН.
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"Це була чудова зустріч", - заявив турецький лідер.
Ердоган привітав домовленість про обмін полоненими та тілами загиблих за підсумками цієї зустрічі. Він також назвав ці цифри "дуже великими".
Нагадаємо
Переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.
Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу.
Під час переговорів у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися про обмін військовополоненими, зосередившись на тяжкопоранених та молоді.
Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня.