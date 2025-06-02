"Это была замечательная встреча": Эрдоган прокомментировал второй раунд переговоров Украины и россии
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал договоренность об обмене пленными между Украиной и россией. Также стороны инициировали проведение новой встречи в конце июня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "замечательной" встречу делегаций Украины и россии, которая прошла в Стамбуле. Об этом Эрдоган заявил на брифинге, сообщает УНН.
Детали
"Это была замечательная встреча", - заявил турецкий лидер.
Эрдоган приветствовал договоренность об обмене пленными и телами погибших по итогам этой встречи. Он также назвал эти цифры "очень большими".
Напомним
Переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались более часа.
Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени.
Во время переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи.
Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня.