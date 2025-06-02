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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

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"Это была замечательная встреча": Эрдоган прокомментировал второй раунд переговоров Украины и россии

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал договоренность об обмене пленными между Украиной и россией. Также стороны инициировали проведение новой встречи в конце июня.

"Это была замечательная встреча": Эрдоган прокомментировал второй раунд переговоров Украины и россии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "замечательной" встречу делегаций Украины и россии, которая прошла в Стамбуле. Об этом Эрдоган заявил на брифинге, сообщает УНН.

Детали

"Это была замечательная встреча", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган приветствовал договоренность об обмене пленными и телами погибших по итогам этой встречи. Он также назвал эти цифры "очень большими".

Напомним

Переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались более часа.

Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени.

Во время переговоров в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились об обмене военнопленными, сосредоточившись на тяжелораненых и молодежи.

Украинская сторона инициировала проведение еще одной встречи с россией в период с 20 по 30 июня.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина
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