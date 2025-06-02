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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16202 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

Київ • УНН

 • 16076 перегляди

РосЗМІ повідомляють про підготовку третього раунду переговорів між Україною та росією. Сьогодні продовження переговорів не очікується, попередня зустріч тривала більше години.

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело, передає УНН.

Третій раунд переговорів рф та України буде протягом якогось часу 

- йдеться у повідомленні.

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак02.06.25, 16:07 • 25612 переглядiв

Додамо

За даними росЗМІ, продовження переговорів рф та України сьогодні не буде.

Як повідомляв УНН, переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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