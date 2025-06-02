Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело, передає УНН.

Третій раунд переговорів рф та України буде протягом якогось часу - йдеться у повідомленні.

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За даними росЗМІ, продовження переговорів рф та України сьогодні не буде.

Як повідомляв УНН, переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.