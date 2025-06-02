Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
Київ • УНН
РосЗМІ повідомляють про підготовку третього раунду переговорів між Україною та росією. Сьогодні продовження переговорів не очікується, попередня зустріч тривала більше години.
Буде третій раунд переговорів рф та України протягом якогось часу. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело, передає УНН.
Третій раунд переговорів рф та України буде протягом якогось часу
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За даними росЗМІ, продовження переговорів рф та України сьогодні не буде.
Як повідомляв УНН, переговори росії та України у Стамбулі тривали більше години.