Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"
Киев • УНН
РосСМИ сообщают о подготовке третьего раунда переговоров между Украиной и россией. Сегодня продолжение переговоров не ожидается, предыдущая встреча длилась больше часа.
Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник, передает УНН.
Третий раунд переговоров рф и Украины будет в течение какого-то времени
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По данным росСМИ, продолжения переговоров рф и Украины сегодня не будет.
Как сообщал УНН, переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались больше часа.