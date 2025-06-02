Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник, передает УНН.

Третий раунд переговоров рф и Украины будет в течение какого-то времени - говорится в сообщении.

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По данным росСМИ, продолжения переговоров рф и Украины сегодня не будет.

Как сообщал УНН, переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались больше часа.