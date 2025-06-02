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Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"
13:22 • 14305 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

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Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

Киев • УНН

 • 14010 просмотра

РосСМИ сообщают о подготовке третьего раунда переговоров между Украиной и россией. Сегодня продолжение переговоров не ожидается, предыдущая встреча длилась больше часа.

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

Будет третий раунд переговоров рф и Украины в течение какого-то времени. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник, передает УНН.

Третий раунд переговоров рф и Украины будет в течение какого-то времени 

- говорится в сообщении.

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак02.06.25, 16:07 • 19400 просмотров

Добавим

По данным росСМИ, продолжения переговоров рф и Украины сегодня не будет.

Как сообщал УНН, переговоры россии и Украины в Стамбуле продолжались больше часа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Стамбул
Украина
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