Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

Українська сторона запропонувала російській провести ще одну зустріч до кінця червня - у період з 20 по 30 червня. Про це заявив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров у Стамбулі під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф, передає УНН.

Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця. З 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі - зазначив Умєров.

Доповнення

Умєров повідомляв, що сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін - фокус на тяжкопоранених, молоді.

Також Умєров також заявив, що рф лише сьогодні під час перемовин передала свій "меморандум" українській делегації.