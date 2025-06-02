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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Українська сторона ініціювала проведення ще однієї зустрічі з росією в період з 20 по 30 червня. Під час переговорів сторони домовились про обмін військовополоненими.

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

Українська сторона запропонувала російській провести ще одну зустріч до кінця червня - у період з 20 по 30 червня. Про це заявив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров у Стамбулі під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф, передає УНН.

Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця. З 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу в переговорному процесі

- зазначив Умєров.

Доповнення

Умєров повідомляв, що сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін - фокус на тяжкопоранених, молоді.

Також Умєров також заявив, що рф лише сьогодні під час перемовин передала свій "меморандум" українській делегації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Стамбул
Україна
Brent Oil
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