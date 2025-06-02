Украина предложила россии новую встречу до конца июня

Украинская сторона предложила российской провести еще одну встречу до конца июня - в период с 20 по 30 июня. Об этом заявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров в Стамбуле во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и россии, передает УНН.

Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца. С 20 по 30 июня. Это крайне важно для достижения прогресса в переговорном процессе - отметил Умеров.

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Умеров сообщал, что сегодня, 2 июня, на переговорах в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились осуществить обмен - фокус на тяжелораненых, молодежи.

Также Умеров также заявил, что рф лишь сегодня во время переговоров передала свой "меморандум" украинской делегации.