росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню - Кислиця
Київ • УНН
Сергій Кислиця заявив, що росія відкидає ідею безумовного припинення вогню. Попри переговори з американською делегацією, пропозиції не були прийняті російською стороною.
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню.
Про це він Кислиця заявив на брифінгу в Стамбулі, повідомляє УНН.
Деталі
російська сторона й далі відкидає ідею безумовного припинення вогню. Певний період тому президент США пропонував повне припинення вогню і в четверг в п'ятницю це обговорювалося з американською делегацієї в Нью-Йорку і наша делегація їх повторно висловила. Ці пропозиції не були прийняті російською стороною
Ми дійшли до висновку, що експерти продовжать це все розглядати
Доповнення
Умєров повідомляв, що сьогодні, 2 червня, на переговорах у Стамбулі, українська та російська делегації домовилися здійснити обмін - фокус на тяжкопоранених, молоді. Також Умєров також заявив, що рф лише сьогодні під час перемовин передала свій "меморандум" українській делегації.