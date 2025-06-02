росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню - Кислиця

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що росія і далі відкидає ідею безумовного припинення вогню.

Про це він Кислиця заявив на брифінгу в Стамбулі, повідомляє УНН.

російська сторона й далі відкидає ідею безумовного припинення вогню. Певний період тому президент США пропонував повне припинення вогню і в четверг в п'ятницю це обговорювалося з американською делегацієї в Нью-Йорку і наша делегація їх повторно висловила. Ці пропозиції не були прийняті російською стороною