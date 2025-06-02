россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня - Кислица

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня.

Об этом он Кислица заявил на брифинге в Стамбуле, сообщает УНН.

российская сторона и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня. Определенный период назад президент США предлагал полное прекращение огня и в четверг в пятницу это обсуждалось с американской делегацией в Нью-Йорке и наша делегация их повторно высказала. Эти предложения не были приняты российской стороной