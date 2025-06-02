россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня - Кислица

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 6554 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 14402 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

13:07 • 35282 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

11:49 • 66329 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 122846 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 141781 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 197460 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 211044 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 121378 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 286889 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
53%
750мм
Популярные новости

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

2 июня, 05:57 • 151703 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

2 июня, 06:58 • 64003 просмотра

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

2 июня, 07:10 • 46894 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 78234 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

11:45 • 70874 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:49 • 66329 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 286889 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 331426 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 344643 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 349669 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 79101 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 115937 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 195870 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 137247 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 167687 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня - Кислица

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Сергей Кислица заявил, что россия отвергает идею безусловного прекращения огня. Несмотря на переговоры с американской делегацией, предложения не были приняты российской стороной.

россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня - Кислица

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня.

Об этом он Кислица заявил на брифинге в Стамбуле, сообщает УНН.

Детали

российская сторона и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня. Определенный период назад президент США предлагал полное прекращение огня и в четверг в пятницу это обсуждалось с американской делегацией в Нью-Йорке и наша делегация их повторно высказала. Эти предложения не были приняты российской стороной

- сообщил Кислица.

Мы пришли к выводу, что эксперты продолжат это все рассматривать

- Кислица.

Дополнение

Умеров сообщал, что сегодня, 2 июня, на переговорах в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились осуществить обмен - фокус на тяжелораненых, младые. Также Умеров также заявил, что рф только сегодня во время переговоров передала свой "меморандум" украинской делегации. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Сергей Кислыця
Нью-Йорк
Стамбул
Соединённые Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9