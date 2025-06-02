россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня - Кислица
Киев • УНН
Сергей Кислица заявил, что россия отвергает идею безусловного прекращения огня. Несмотря на переговоры с американской делегацией, предложения не были приняты российской стороной.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня.
Об этом он Кислица заявил на брифинге в Стамбуле, сообщает УНН.
Детали
российская сторона и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня. Определенный период назад президент США предлагал полное прекращение огня и в четверг в пятницу это обсуждалось с американской делегацией в Нью-Йорке и наша делегация их повторно высказала. Эти предложения не были приняты российской стороной
Мы пришли к выводу, что эксперты продолжат это все рассматривать
Дополнение
Умеров сообщал, что сегодня, 2 июня, на переговорах в Стамбуле, украинская и российская делегации договорились осуществить обмен - фокус на тяжелораненых, младые. Также Умеров также заявил, что рф только сегодня во время переговоров передала свой "меморандум" украинской делегации.