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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Украина будет иметь контакты с европейцами и США по результатам переговоров с рф - советник Ермака

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Украина будет контактировать с партнерами из Европы и США после встречи делегаций Украины и рф в Стамбуле. Украина хочет, чтобы они тесно следили за повесткой дня.

Украина будет иметь контакты с европейцами и США по результатам переговоров с рф - советник Ермака

Украина будет контактировать с партнерами из Европы и США по результатам сегодняшней встречи с делегацией россии в Стамбуле. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и рф, передает УНН.

Детали

"За столом переговоров нет США, Европы", - сказал Бевз.

Он отметил, что Украина будет контактировать с западными партнерами.

"Украина сегодня перед встречей (в Стамбуле с рф - ред.) имела контакты с некоторыми партнерами, европейцами. После этого мы снова будем иметь. Мы хотим, чтобы они тесно следили за повесткой дня. Также будем контактировать с США. Мы верим, что они должны быть интегрированы в эти процессы", - отметил Бевз.

россия и дальше отвергает идею безусловного прекращения огня - Кислица02.06.25, 17:58 • 552 просмотра

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "чудесной" встречу делегаций Украины и россии, которая прошла в Стамбуле.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Соединённые Штаты
Украина
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