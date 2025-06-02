Украина будет иметь контакты с европейцами и США по результатам переговоров с рф - советник Ермака

Украина будет контактировать с партнерами из Европы и США по результатам сегодняшней встречи с делегацией россии в Стамбуле. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и рф, передает УНН.

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"За столом переговоров нет США, Европы", - сказал Бевз.

Он отметил, что Украина будет контактировать с западными партнерами.

"Украина сегодня перед встречей (в Стамбуле с рф - ред.) имела контакты с некоторыми партнерами, европейцами. После этого мы снова будем иметь. Мы хотим, чтобы они тесно следили за повесткой дня. Также будем контактировать с США. Мы верим, что они должны быть интегрированы в эти процессы", - отметил Бевз.

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Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "чудесной" встречу делегаций Украины и россии, которая прошла в Стамбуле.