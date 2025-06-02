Украина будет иметь контакты с европейцами и США по результатам переговоров с рф - советник Ермака
Киев • УНН
Украина будет контактировать с партнерами из Европы и США после встречи делегаций Украины и рф в Стамбуле. Украина хочет, чтобы они тесно следили за повесткой дня.
Украина будет контактировать с партнерами из Европы и США по результатам сегодняшней встречи с делегацией россии в Стамбуле. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и рф, передает УНН.
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"За столом переговоров нет США, Европы", - сказал Бевз.
Он отметил, что Украина будет контактировать с западными партнерами.
"Украина сегодня перед встречей (в Стамбуле с рф - ред.) имела контакты с некоторыми партнерами, европейцами. После этого мы снова будем иметь. Мы хотим, чтобы они тесно следили за повесткой дня. Также будем контактировать с США. Мы верим, что они должны быть интегрированы в эти процессы", - отметил Бевз.
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