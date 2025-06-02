МЗС: український меморандум - логічний та раціональний, а про російський дадуть фідбек після ознайомлення

Український меморандум щодо припинення вогню дуже логічний та раціональний. У ньому немає нереалістичних запитів. А щодо російського дадуть фідбек, коли ознайомляться. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф у Стамбулі, передає УНН.

Можна чітко побачити, що наш документ дуже логічний, дуже раціональний, немає не реалістичних запитів й містить лише те, що необхідно для звичайного мирного процесу - сказав Тихий.

Він зазначив, що з російським документом Україна має ознайомитися, оцінити.

"Ми поділимося нашими фідбеками щодо цього документа", - заявив Тихий.

Доповнення

Міністр оборони Умєров заявляв, що лише сьогодні під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер поділився документом, який підготувала Україна до перемовин з росією.

Зокрема, там йдеться про повне та безумовне припинення вогню, гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти та, що деякі санкції можуть бути зняті з рф, але поетапно й лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідністю.