МЗС: український меморандум - логічний та раціональний, а про російський дадуть фідбек після ознайомлення
Київ • УНН
Україна передала рф свій меморандум, який передбачає припинення вогню, гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти. Російський меморандум буде розглянуто.
Український меморандум щодо припинення вогню дуже логічний та раціональний. У ньому немає нереалістичних запитів. А щодо російського дадуть фідбек, коли ознайомляться. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції за підсумками переговорів України і рф у Стамбулі, передає УНН.
Можна чітко побачити, що наш документ дуже логічний, дуже раціональний, немає не реалістичних запитів й містить лише те, що необхідно для звичайного мирного процесу
Він зазначив, що з російським документом Україна має ознайомитися, оцінити.
"Ми поділимося нашими фідбеками щодо цього документа", - заявив Тихий.
Доповнення
Міністр оборони Умєров заявляв, що лише сьогодні під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.
Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер поділився документом, який підготувала Україна до перемовин з росією.
Зокрема, там йдеться про повне та безумовне припинення вогню, гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти та, що деякі санкції можуть бути зняті з рф, але поетапно й лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідністю.