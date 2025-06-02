МИД: украинский меморандум - логичный и рациональный, а о российском дадут фидбек после ознакомления
Киев • УНН
Украина передала рф свой меморандум, который предусматривает прекращение огня, гарантии безопасности и привлечение международного сообщества. Российский меморандум будет рассмотрен.
Украинский меморандум о прекращении огня очень логичен и рационален. В нем нет нереалистичных запросов. А что касается российского, дадут фидбек, когда ознакомятся. Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и россии в Стамбуле, передает УНН.
Можно четко увидеть, что наш документ очень логичный, очень рациональный, нет не реалистичных запросов и содержит только то, что необходимо для обычного мирного процесса
Он отметил, что с российским документом Украина должна ознакомиться, оценить.
"Мы поделимся нашими фидбеками по этому документу", - заявил Тихий.
Дополнение
Министр обороны Умеров заявлял, что только сегодня во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер поделился документом, который подготовила Украина к переговорам с россией.
В частности, там говорится о полном и безусловном прекращении огня, гарантиях безопасности и привлечении международного сообщества и, что некоторые санкции могут быть сняты с рф, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.