У Стамбулі мединський та Умєров провели двосторонню зустріч перед переговорами – росЗМІ

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
14:39 • 18966 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

14:21 • 49678 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

13:07 • 64049 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

11:49 • 119651 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 147859 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 153588 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 205677 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 212916 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 122515 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 313444 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.1м/с
57%
750мм
Популярнi новини

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 114037 перегляди

Українська делегація в Стамбулі скоординувала позиції з європейськими партнерами перед переговорами з рф

2 червня, 09:10 • 21811 перегляди

У Стамбулі стартували переговори України та росії за участю Туреччини - МЗС

11:45 • 123228 перегляди

У Київському СІЗО викрили можливу підробку документів про засуджених, розпочато розслідування - Омбудсман

12:24 • 17280 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

13:22 • 37590 перегляди
Публікації

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

11:49 • 119624 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 313438 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 356831 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 369896 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 374244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Сергій Кислиця

Гітанас Науседа

Актуальні місця

Україна

Стамбул

Сполучені Штати

Туреччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 115493 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 126435 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 205652 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 146147 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 175926 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Ту-95

Туполєв Ту-22М

Ту-160

У Стамбулі мединський та Умєров провели двосторонню зустріч перед переговорами – росЗМІ

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Глави української та російської делегацій провели двосторонню зустріч, яка тривала 2,5 години. За словами джерела, це визначило ефективний перебіг переговорів делегацій.

У Стамбулі мединський та Умєров провели двосторонню зустріч перед переговорами – росЗМІ

Глави української та російської делегацій Рустем Умєров та володимир мединський провели двосторонню зустріч до переговорів команд, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"мединський та Умєров провели двосторонню зустріч до переговорів делегацій, вона тривала 2,5 години 

- йдеться у дописі.

Джерело видання також зазначає, що "зустріч мединського та Умерова до переговорів визначила ефективний перебіг зустрічі делегацій".

"Це була чудова зустріч": Ердоган прокоментував другий раунд перемовин України та росії02.06.25, 18:09 • 1246 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Умєров заявив, що лише сьогодні під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Стамбул
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9