У Стамбулі мединський та Умєров провели двосторонню зустріч перед переговорами – росЗМІ

Глави української та російської делегацій Рустем Умєров та володимир мединський провели двосторонню зустріч до переговорів команд, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"мединський та Умєров провели двосторонню зустріч до переговорів делегацій, вона тривала 2,5 години - йдеться у дописі.

Джерело видання також зазначає, що "зустріч мединського та Умерова до переговорів визначила ефективний перебіг зустрічі делегацій".

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Раніше Умєров заявив, що лише сьогодні під час переговорів делегацій у Стамбулі росія передала Україні свій "меморандум" щодо припинення вогню.