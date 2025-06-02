В Стамбуле мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами – росСМИ

Главы украинской и российской делегаций Рустем Умеров и владимир мединский провели двустороннюю встречу до переговоров команд, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"мединский и Умеров провели двустороннюю встречу до переговоров делегаций, она продолжалась 2,5 часа - говорится в заметке.

Источник издания также отмечает, что "встреча мединского и Умерова до переговоров определила эффективный ход встречи делегаций".

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Напомним

Ранее Умеров заявил, что только сегодня во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.