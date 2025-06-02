В Стамбуле мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами – росСМИ
Киев • УНН
Главы украинской и российской делегаций провели двустороннюю встречу, которая длилась 2,5 часа. По словам источника, это определило эффективный ход переговоров делегаций.
Главы украинской и российской делегаций Рустем Умеров и владимир мединский провели двустороннюю встречу до переговоров команд, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"мединский и Умеров провели двустороннюю встречу до переговоров делегаций, она продолжалась 2,5 часа
Источник издания также отмечает, что "встреча мединского и Умерова до переговоров определила эффективный ход встречи делегаций".
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Напомним
Ранее Умеров заявил, что только сегодня во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.