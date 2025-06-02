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В Стамбуле мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами – росСМИ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Главы украинской и российской делегаций провели двустороннюю встречу, которая длилась 2,5 часа. По словам источника, это определило эффективный ход переговоров делегаций.

В Стамбуле мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами – росСМИ

Главы украинской и российской делегаций Рустем Умеров и владимир мединский провели двустороннюю встречу до переговоров команд, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"мединский и Умеров провели двустороннюю встречу до переговоров делегаций, она продолжалась 2,5 часа 

- говорится в заметке.

Источник издания также отмечает, что "встреча мединского и Умерова до переговоров определила эффективный ход встречи делегаций".

"Это была замечательная встреча": Эрдоган прокомментировал второй раунд переговоров Украины и россии02.06.25, 18:09 • 1096 просмотров

Напомним

Ранее Умеров заявил, что только сегодня во время переговоров делегаций в Стамбуле россия передала Украине свой "меморандум" о прекращении огня.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Украина
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