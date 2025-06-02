Можуть бути звільнені від 1000 до 1200 осіб: мединський про майбутній обмін полоненими

росія та Україна готуються до масштабного обміну полоненими, в якому можуть бути звільнені від 1 000 до 1 200 військовослужбовців. Також організовуються медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями. Про це повідомив на брифінгу голова російської делегації володимир мединський, передає УНН.

Очікується, що до наймасштабнішого з початку сво обміну полоненими між рф і Україною увійдуть від 1 000 до 1 200 осіб - заявив він.

Також мединський додав, що рф і Україна організовують медичні комісії для обміну тяжкопораненими бійцями, і такі обміни за його словами будуть регулярними.

Далі ми домовилися про те, що будуть встановлені постійні медичні комісії, на підставі укладання яких сторони, не чекаючи великих політичних рішень, формуватимуть списки на обмін тяжко пораненими бійцями. Такі обміни відбуватимуться регулярно, у робочому порядку - заявив він.

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