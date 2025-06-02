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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Могут быть освобождены от 1000 до 1200 человек: мединский о будущем обмене пленными

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Ожидается масштабный обмен пленными между россией и Украиной. Также организуются медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами.

Могут быть освобождены от 1000 до 1200 человек: мединский о будущем обмене пленными

россия и Украина готовятся к масштабному обмену пленными, в котором могут быть освобождены от 1 000 до 1 200 военнослужащих. Также организуются медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами. Об этом сообщил на брифинге глава российской делегации владимир мединский, передает УНН.

Ожидается, что в самый масштабный с начала сво обмена пленными между рф и Украиной войдут от 1 000 до 1 200 человек 

- заявил он.

Также мединский добавил, что рф и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами, и такие обмены по его словам будут регулярными.

Далее мы договорились о том, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключения которых стороны, не дожидаясь больших политических решений, будут формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами. Такие обмены будут происходить регулярно, в рабочем порядке 

- заявил он.

россия передала Украине меморандум о прекращении огня, который состоит из двух частей - глава делегации рф02.06.25, 18:16 • 2070 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
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