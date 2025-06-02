Могут быть освобождены от 1000 до 1200 человек: мединский о будущем обмене пленными
Киев • УНН
Ожидается масштабный обмен пленными между россией и Украиной. Также организуются медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами.
россия и Украина готовятся к масштабному обмену пленными, в котором могут быть освобождены от 1 000 до 1 200 военнослужащих. Также организуются медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами. Об этом сообщил на брифинге глава российской делегации владимир мединский, передает УНН.
Ожидается, что в самый масштабный с начала сво обмена пленными между рф и Украиной войдут от 1 000 до 1 200 человек
Также мединский добавил, что рф и Украина организуют медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами, и такие обмены по его словам будут регулярными.
Далее мы договорились о том, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключения которых стороны, не дожидаясь больших политических решений, будут формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами. Такие обмены будут происходить регулярно, в рабочем порядке
россия передала Украине меморандум о прекращении огня, который состоит из двух частей - глава делегации рф02.06.25, 18:16 • 2070 просмотров