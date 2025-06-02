Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими - Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив про завершення переговорів у Стамбулі. За його словами, готується новий масштабний обмін полоненими між Україною та росією.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори у Стамбулі закінчилися. За його словами, готується новий масштабний обмін полоненими, сказав Зеленський у Вільнюсі, розповідає УНН.
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Переговори завершились і я очікую на повну доповідь від міністра Умєрова. Обмінялися документами через турецьку сторону і ми готуємо нове звільнення полонених
Також, за словами Зеленського, держава-агресор не повинна отримати жодної вигоди від цієї війни.
Агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін не повинен отримати щось, що могло б виправдати його агресію. Будь-яка винагорода йому лише показує, що (це спосіб) отримати дивіденди
Нагадаємо
Російські ЗМІ повідомили про завершення переговорів між росією та Україною у Стамбулі.
Українська делегація в Стамбулі висунула вимоги щодо припинення вогню, повернення полонених і дітей, а також зустрічі Зеленського і путіна.
Українська сторона сьогодні під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути, тепер чекаємо відповіді- "м’яч на полі росії", повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
росЗМІ повідомляють про підготовку третього раунду переговорів між Україною та росією. Сьогодні продовження переговорів не очікується, попередня зустріч тривала більше години.