Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори у Стамбулі закінчилися. За його словами, готується новий масштабний обмін полоненими, сказав Зеленський у Вільнюсі, розповідає УНН.

Переговори завершились і я очікую на повну доповідь від міністра Умєрова. Обмінялися документами через турецьку сторону і ми готуємо нове звільнення полонених

Також, за словами Зеленського, держава-агресор не повинна отримати жодної вигоди від цієї війни.

Агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін не повинен отримати щось, що могло б виправдати його агресію. Будь-яка винагорода йому лише показує, що (це спосіб) отримати дивіденди