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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16216 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими - Зеленський

Київ • УНН

 • 10393 перегляди

Президент України повідомив про завершення переговорів у Стамбулі. За його словами, готується новий масштабний обмін полоненими між Україною та росією.

Переговори у Стамбулі завершилися, готується новий обмін полоненими - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори у Стамбулі закінчилися. За його словами, готується новий масштабний обмін полоненими, сказав Зеленський у Вільнюсі, розповідає УНН.

Деталі

Переговори завершились і я очікую на повну доповідь від міністра Умєрова. Обмінялися документами через турецьку сторону і ми готуємо нове звільнення полонених

- повідомив Зеленський. 

Також, за словами Зеленського, держава-агресор не повинна отримати жодної вигоди від цієї війни.

Агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін не повинен отримати щось, що могло б виправдати його агресію. Будь-яка винагорода йому лише показує, що (це спосіб) отримати дивіденди

- заявив глава держави у Вільнюсі.

Нагадаємо

Російські ЗМІ повідомили про завершення переговорів між росією та Україною у Стамбулі.

Українська делегація в Стамбулі висунула вимоги щодо припинення вогню, повернення полонених і дітей, а також зустрічі Зеленського і путіна.

Українська сторона сьогодні під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути, тепер чекаємо відповіді- "м’яч на полі росії", повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

росЗМІ повідомляють про підготовку третього раунду переговорів між Україною та росією. Сьогодні продовження переговорів не очікується, попередня зустріч тривала більше години. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Вільнюс
Андрій Єрмак
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
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