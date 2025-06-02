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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16220 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Переговори України та росії в Туреччині: у МЗС озвучили три ключові вимоги Києва

Київ • УНН

 • 10067 перегляди

Українська делегація в Стамбулі висунула вимоги щодо припинення вогню, повернення полонених і дітей, а також зустрічі Зеленського і путіна. Росія не надала свій документ.

Переговори України та росії в Туреччині: у МЗС озвучили три ключові вимоги Києва

Речник МЗС України Георгій Тихий озвучив результати українсько-російських переговорів у Туреччині 2 червня. Про це він повідомив представникам ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Тихий, українська делегація прибула в Стамбул з чіткою позицією, визначеною Володимиром Зеленським.

Йдеться про три пункти:

  • повне всеохопне припинення вогню;
    • повернення військовополонених, повернення депортованих дітей, інші гуманітарні питання;
      • зустріч Зеленського і путіна.

        Наш документ абсолютно логічний, його пункти цілком підлягають виконанню, вони реалістичні, вони нормальні, там немає нічого екстраординарного. Ми вважаємо, що цілком цей документ можна виконати, ми передали його російській стороні. На жаль, від російської сторони ми не отримали до початку зустрічі їхній документ

        – заявив Тихий.

        Нагадаємо

        російські ЗМІ повідомили про завершення переговорів між росією та Україною у Стамбулі. За їхніми даними, переговори тривали понад годину.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        ВійнаСпортПолітикаНовини Світу
        Стамбул
        Туреччина
        Володимир Зеленський
        Україна
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