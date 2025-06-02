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Переговоры Украины и россии в Турции: в МИД озвучили три ключевых требования Киева

Киев • УНН

 • 9856 просмотра

Украинская делегация в Стамбуле выдвинула требования по прекращению огня, возвращению пленных и детей, а также встречи Зеленского и путина. Россия не предоставила свой документ.

Переговоры Украины и россии в Турции: в МИД озвучили три ключевых требования Киева

Спикер МИД Украины Георгий Тихий озвучил результаты украино-российских переговоров в Турции 2 июня. Об этом он сообщил представителям СМИ, передает УНН.

Детали

Как отметил Тихий, украинская делегация прибыла в Стамбул с четкой позицией, определенной Владимиром Зеленским.

Речь идет о трех пунктах:

  • полное всеобъемлющее прекращение огня;
    • возвращение военнопленных, возвращение депортированных детей, другие гуманитарные вопросы;
      • встреча Зеленского и путина.

        Наш документ абсолютно логичен, его пункты вполне подлежат выполнению, они реалистичны, они нормальные, там нет ничего экстраординарного. Мы считаем, что вполне этот документ можно выполнить, мы передали его российской стороне. К сожалению, от российской стороны мы не получили до начала встречи их документ

        – заявил Тихий.

        Напомним

        российские СМИ сообщили о завершении переговоров между россией и Украиной в Стамбуле. По их данным, переговоры продолжались более часа.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ВойнаспортполитикаНовости Мира
        Стамбул
        Турция
        Владимир Зеленский
        Украина
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