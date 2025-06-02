Переговоры в Стамбуле завершились, готовится новый обмен пленными - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил о завершении переговоров в Стамбуле. По его словам, готовится новый масштабный обмен пленными между Украиной и россией.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле закончились. По его словам, готовится новый масштабный обмен пленными, сказал Зеленский в Вильнюсе, рассказывает УНН.
Детали
Переговоры завершились, и я ожидаю полный доклад от министра Умерова. Обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новое освобождение пленных
Также, по словам Зеленского, государство-агрессор не должно получить никакой выгоды от этой войны.
Агрессор не должен получить никаких вознаграждений за войну. Путин не должен получить что-то, что могло бы оправдать его агрессию. Любая награда ему лишь показывает, что (это способ) получить дивиденды
Напомним
Российские СМИ сообщили о завершении переговоров между россией и Украиной в Стамбуле.
Украинская делегация в Стамбуле выдвинула требования о прекращении огня, возвращении пленных и детей, а также встречи Зеленского и Путина.
Украинская сторона сегодня во время переговоров в Стамбуле официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть, теперь ждем ответа- "мяч на поле россии", сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
росСМИ сообщают о подготовке третьего раунда переговоров между Украиной и россией. Сегодня продолжение переговоров не ожидается, предварительная встреча длилась больше часа.