Переговоры в Стамбуле завершились, готовится новый обмен пленными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры в Стамбуле закончились. По его словам, готовится новый масштабный обмен пленными, сказал Зеленский в Вильнюсе, рассказывает УНН.

Переговоры завершились, и я ожидаю полный доклад от министра Умерова. Обменялись документами через турецкую сторону, и мы готовим новое освобождение пленных

Также, по словам Зеленского, государство-агрессор не должно получить никакой выгоды от этой войны.

Агрессор не должен получить никаких вознаграждений за войну. Путин не должен получить что-то, что могло бы оправдать его агрессию. Любая награда ему лишь показывает, что (это способ) получить дивиденды