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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16206 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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"Негативних результатів не було" - МЗС Туреччини про переговори між рф та Україною в Стамбулі

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі заявив, що переговори між росією та Україною, організовані Туреччиною в Стамбулі, не мали негативних результатів.

"Негативних результатів не було" - МЗС Туреччини про переговори між рф та Україною в Стамбулі

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували другий раунд переговорів між делегаціями росії та Україною в Стамбулі, вказавши, що перемовини не мали негативних результатів, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Речник Міністерства закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі заявив щодо переговорів між росією та Україною, організованих Туреччиною в Стамбулі, що "негативних результатів не було".

Доповнення

Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня закінчився, він тривав понад годину.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі закінчилися, і, за його словами, готується новий масштабний обмін полоненими.

Українська сторона за підсумками також повідомила, що Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді.

Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збиралася показати "меморандум" лише під час зустрічі. 

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Стамбул
Туреччина
Україна
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