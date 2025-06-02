"Негативних результатів не було" - МЗС Туреччини про переговори між рф та Україною в Стамбулі
Київ • УНН
Речник МЗС Туреччини Онджу Кечелі заявив, що переговори між росією та Україною, організовані Туреччиною в Стамбулі, не мали негативних результатів.
У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували другий раунд переговорів між делегаціями росії та Україною в Стамбулі, вказавши, що перемовини не мали негативних результатів, пише УНН з посиланням на Anadolu.
Деталі
Речник Міністерства закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі заявив щодо переговорів між росією та Україною, організованих Туреччиною в Стамбулі, що "негативних результатів не було".
Доповнення
Другий раунд переговорів росії та України у палаці Чираган у Стамбулі 2 червня закінчився, він тривав понад годину.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що переговори у Стамбулі закінчилися, і, за його словами, готується новий масштабний обмін полоненими.
Українська сторона за підсумками також повідомила, що Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді.
Переговори мали розпочатися о 13 годині, однак, про їх початок стало відомо на понад півтори години пізніше від запланованого.
Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збиралася показати "меморандум" лише під час зустрічі.
16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.