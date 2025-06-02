"Негативных результатов не было" - МИД Турции о переговорах между россией и Украиной в Стамбуле

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали второй раунд переговоров между делегациями россии и Украины в Стамбуле, указав, что переговоры не имели негативных результатов, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Спикер Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели заявил относительно переговоров между россией и Украиной, организованных Турцией в Стамбуле, что "негативных результатов не было".

Дополнение

Второй раунд переговоров россии и Украины во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня закончился, он длился более часа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры в Стамбуле закончились, и, по его словам, готовится новый масштабный обмен пленными.

Украинская сторона по итогам также сообщила, что Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа.

Переговоры должны были начаться в 13 часов, однако об их начале стало известно более чем на полтора часа позже запланированного.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирался показать "меморандум" только во время встречи.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была, в частности, достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.