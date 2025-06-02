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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
18:59 • 14375 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі - Зеленський

Київ • УНН

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Генсек НАТО Марк Рютте запросив українську делегацію на саміт Альянсу. Зеленський наголосив на важливості участі України в саміті, де обговорюватимуть далекобійні можливості.

Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генсек НАТО Марк Рютте запросив українську делегацію до участі у саміті Альянсу в Гаазі, який пройде в червні. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо. Зараз міністр Сибіга буде зі своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури, і які можуть бути результати з цього саміту в Гаазі 

- сказав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 2 червня, Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговорили далекобійні можливості України, а також саміт НАТО в Гаазі.

Як повідомляли ЗМІ, Генсек НАТО Марк Рютте прагне, щоб щорічний саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і проходив у дружній атмосфері. Рютте сподівається, що вдасться уникнути поділу між його членами на тлі складних взаємовідносин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського.

Також ЗМІ повідомляли, що саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявляв, що якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО в Гаазі, це буде перемога путіна над Альянсом. Саміт може пройти без згадки України через складні відносини Трампа і Зеленського.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent Oil
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