Україна отримала запрошення на саміт НАТО в Гаазі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що генсек НАТО Марк Рютте запросив українську делегацію до участі у саміті Альянсу в Гаазі, який пройде в червні. Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами, передає УНН.

У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо. Зараз міністр Сибіга буде зі своїми колегами розмовляти щодо інфраструктури, і які можуть бути результати з цього саміту в Гаазі - сказав Зеленський.

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Сьогодні, 2 червня, Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговорили далекобійні можливості України, а також саміт НАТО в Гаазі.

Як повідомляли ЗМІ, Генсек НАТО Марк Рютте прагне, щоб щорічний саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і проходив у дружній атмосфері. Рютте сподівається, що вдасться уникнути поділу між його членами на тлі складних взаємовідносин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського.

Також ЗМІ повідомляли, що саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявляв, що якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО в Гаазі, це буде перемога путіна над Альянсом. Саміт може пройти без згадки України через складні відносини Трампа і Зеленського.