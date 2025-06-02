Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генсек НАТО Марк Рютте пригласил украинскую делегацию к участию в саммите Альянса в Гааге, который пройдет в июне. Об этом Зеленский заявил в разговоре с журналистами, передает УНН.

У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно. Сейчас министр Сибига будет со своими коллегами разговаривать относительно инфраструктуры, и какие могут быть результаты с этого саммита в Гааге - сказал Зеленский.

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Сегодня, 2 июня, Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудили дальнобойные возможности Украины, а также саммит НАТО в Гааге.

Как сообщали СМИ, Генсек НАТО Марк Рютте стремится, чтобы ежегодный саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и проходил в дружественной атмосфере. Рютте надеется, что удастся избежать разделения между его членами на фоне сложных взаимоотношений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Также СМИ сообщали, что саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе - два дня вместо трех. В этом году текст итоговой декларации может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов, а также до сих пор неизвестно, будет ли приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявлял, что если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, это будет победа путина над Альянсом. Саммит может пройти без упоминания Украины из-за сложных отношений Трампа и Зеленского.