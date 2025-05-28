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Зеленський: якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, це буде перемога путіна

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Зеленський заявив, що якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО в Гаазі, це буде перемога путіна над Альянсом. Саміт може пройти без згадки України через складні відносини Трампа і Зеленського.

Зеленський: якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, це буде перемога путіна

Якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, який пройде в Гаазі в червні, то це буде перемога російського диктатора володимира путіна, але не над Україною, а над Альянсом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у середу у Берліні, передає кореспондент УНН.

Ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО, але ми б хотіли мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важливо, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення - за партнерами

- сказав Зеленський.

Доповнення

Як повідомляли ЗМІ, Генсек НАТО Марк Рютте прагне, щоб щорічний саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і проходив у дружній атмосфері. Рютте сподівається, що вдасться уникнути поділу між його членами на тлі складних взаємовідносин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського.

Також ЗМІ повідомляли, що саміт НАТО, який пройде у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою - два дні замість трьох. Цьогорічний текст підсумкової декларації може не містити жодної прямої згадки про росію і, можливо, навіть про Україну, що робить гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів, а також досі невідомо чи буде запрошений Президент України Володимир Зеленський.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
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