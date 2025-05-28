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Зеленский: если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа путина

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Зеленский заявил, что если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, это будет победа путина над Альянсом. Саммит может пройти без упоминания Украины из-за сложных отношений Трампа и Зеленского.

Зеленский: если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа путина

Если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Гааге в июне, то это будет победа российского диктатора владимира путина, но не над Украиной, а над Альянсом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в среду в Берлине, передает корреспондент УНН.

Мы получили сигналы от партнеров относительно участия Украины на саммите НАТО, но мы бы хотели иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами. Важно, какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно. На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение - за партнерами

- сказал Зеленский.

Дополнение

Как сообщали СМИ, Генсек НАТО Марк Рютте стремится, чтобы ежегодный саммит Альянса, который состоится в июне, был коротким и проходил в дружественной атмосфере. Рютте надеется, что удастся избежать разделения между его членами на фоне сложных взаимоотношений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Также СМИ сообщали, что саммит НАТО, который пройдет в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе - два дня вместо трех. В этом году текст итоговой декларации может не содержать ни одного прямого упоминания о россии и, возможно, даже об Украине, что делает гаагскую встречу очень отличной от недавних саммитов, а также до сих пор неизвестно, будет ли приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
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