Очікуваний саміт НАТО може бути напруженим на тлі складних відносин між Трампом і Зеленським - NYT

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марк Рютте прагне, щоб щорічний саміт Альянсу, який відбудеться наступного місяця, був коротким і проходив у дружній атмосфері. Рютте сподівається, що вдасться уникнути поділу між його членами на тлі складних взаємовідносин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського, повідомляє The New York Times з посиланням на європейських чиновників і дипломатів, пише УНН.

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Зіпсувати атмосферу під час саміту НАТО можуть два фактори. По перше, президент США Дональд Трамп, який, як очікується, візьме участь у саміті, має розбіжності з союзниками щодо майбутнього України. Україна, зі свого боку, хоче вступити до НАТО, проти чого категорично виступає Трамп.

Саміт НАТО, запланований на 24-25 червня в Нідерландах, відбудеться в той час, коли Сполучені Штати відступають від головної відповідальності за захист Європи, створюючи значну невизначеність щодо безпеки на континенті.

Представники адміністрації Трампа попередили своїх європейських колег, що серйозні зміни в ротації американських військ неминучі, навіть незважаючи на те, що вони намагаються запевнити союзників у тому, що США віддані НАТО.

Водночас Трамп згортає підтримку України, відмовився від зусиль, спрямованих на припинення вогню у війні, і прагне нормалізувати відносини з росією.

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З огляду на все це, роль України на саміті є невизначеною, не в останню чергу через зневажливе ставлення Трампа до президента Володимира Зеленського, який, як очікується, також візьме участь у саміті.

Невідомо навіть, чи буде Зеленський запрошений на головну вечерю з нагоди відкриття саміту.

Я цілком очікую, що Зеленський буде в Гаазі. В якій якості, ми обговорюємо - заявив новий американський посол в НАТО Метью Г. Вітакер на конференції цього місяця, яка проходила в Таллінні, Естонія.

Офіційні особи припустили, що на цьому саміті не буде засідання Ради Україна-НАТО, де союзники перебуватимуть з Україною на рівних, як у попередні роки. Дехто зазначив, що після вечері першого вечора лідери НАТО зустрінуться лише на кілька годин наступного дня, щоб ратифікувати нові цілі витрат, які можуть допомогти європейським союзникам з часом замінити Сполучені Штати в якості головного гаранта звичайної оборони континенту.

НАТО також планує паралельний форум оборонної промисловості, який, можливо, відвідає Зеленський.

Чи очікують Україну в НАТО

За президентства Джо Байдена Зеленський відігравав важливу роль у двох останніх зустрічах на вищому рівні НАТО. Два роки тому в Литві саміт пройшов невдало, коли Зеленський і його союзники прагнули отримати більш тверді зобов'язання щодо термінів вступу України до НАТО.

Ще у 2008 році НАТО погодилася, що і Україна, і Грузія "стануть членами НАТО", але не визначила ні дати, ні шляху до цього. Байден і деякі інші лідери не вважали Україну готовою до членства, поки вона все ще перебувала у стані війни з росією, і чинили опір встановленню будь-якої дати або процесу. Минулорічна версія комюніке, яке НАТО оприлюднює наприкінці кожного саміту, обіцяла продовження допомоги Києву, але про членство просто говорила, що Україна перебуває на "незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО".

Офіційні особи заявили, що цьогорічне комюніке буде коротким і лаконічним і все ще перебуває на стадії розробки.

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Заміна військ США у Європі

За оцінками інституту, Європі з часом потрібно буде витратити близько одного трильйона доларів, щоб замінити американські сили і засоби, розміщені в Європі. Але такі експерти, як Камілла Гранд, колишній високопоставлений чиновник НАТО, вважають цю цифру завищеною і в будь-якому разі приблизно такою, яку європейці витратять за новими цілями витрат протягом наступних десяти років або близько того.

НАТО і Європейський союз, більшість з 27 членів якого також є членами НАТО, вже багато зробили з часу вторгнення Росії в Україну для посилення стримування.

НАТО стала сильнішою, справедливішою і смертоноснішою, ніж була до вторгнення, сказала нова заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська. Але потрібно зробити набагато більше, визнала вона, і НАТО працює над досягненням консенсусу щодо цілей витрат до саміту.

Це наша основна мета. Це величезна справа, але вона ще не вирішена - зазначила вона.

Доповнення

Сполучені Штати Америки закликають Північноатлантичний альянс розробити конкретні заходи для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% від обсягу виробництва. Особливу увагу слід приділяти розвитку "жорстких оборонних можливостей".