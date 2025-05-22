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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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З упором на "жорсткі оборонні можливості": США очікують від НАТО чіткий план збільшення витрат на оборону

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Сполучені Штати Америки закликають Північноатлантичний альянс розробити конкретні заходи для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% від обсягу виробництва. Особливу увагу слід приділяти розвитку "жорстких оборонних можливостей".

З упором на "жорсткі оборонні можливості": США очікують від НАТО чіткий план збільшення витрат на оборону

Сполучені Штати Америки хочуть отримати від Північноатлантичного альянсу чіткий план щодо збільшення оборонних бюджетів у розмірі 5% від обсягу виробництва. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Уітакер.  Особлива увага в стратегії має приділятись розвитку "жорстких оборонних можливостей". Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Уітакер закликав альянс розробити конкретні заходи для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% від обсягу виробництва з упором на "жорсткі оборонні можливості".

"Нам потрібно щось, що відрізняється" від обіцянки, погодженої на саміті в Уельсі в 2014 році, "де всі погодилися на те, щоб 2% ВВП витрачалося на оборону", - сказав Уітакер у четвер, 22 травня в інтерв'ю Bloomberg Television.

Нам потрібні чіткі кроки для досягнення цієї мети, і в той же час нам потрібно переконатися, що всі наші союзники розуміють, що мова має йти в першу чергу про можливості жорсткої оборони

- зауважив Метью Уітакер.

За даними видання, очікується, що лідери НАТО підпишуть новий план щодо витрат на своєму саміті, що включає пропозиції щодо виділення 3,5% ВВП на основну оборону і 1,5% на сфери, пов'язані з обороною, до 2032 року.

Як пише Bloomberg, нестабільні перспективи закінчення війни в Україні спонукають європейські країни нарощувати свій військовий потенціал.

Нагадаємо

Переговорники НАТО прагнуть досягти 5% ВВП на оборону до 2032 року, щоб пом'якшити вимоги Трампа. Міністри обговорять це в Анталії на тлі зусиль щодо закінчення війни в Україні.

Генсек НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Додаткові 1,5% підуть на ширші витрати, пов'язані з безпекою.

Кандидат у президенти Польщі Навроцький вважає "безглуздим" прискорений вступ України до НАТО - The Guardian22.05.25, 15:07 • 2728 переглядiв

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