З упором на "жорсткі оборонні можливості": США очікують від НАТО чіткий план збільшення витрат на оборону
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки закликають Північноатлантичний альянс розробити конкретні заходи для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% від обсягу виробництва. Особливу увагу слід приділяти розвитку "жорстких оборонних можливостей".
Сполучені Штати Америки хочуть отримати від Північноатлантичного альянсу чіткий план щодо збільшення оборонних бюджетів у розмірі 5% від обсягу виробництва. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Уітакер. Особлива увага в стратегії має приділятись розвитку "жорстких оборонних можливостей". Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Уітакер закликав альянс розробити конкретні заходи для досягнення цільового показника видатків на оборону у розмірі 5% від обсягу виробництва з упором на "жорсткі оборонні можливості".
"Нам потрібно щось, що відрізняється" від обіцянки, погодженої на саміті в Уельсі в 2014 році, "де всі погодилися на те, щоб 2% ВВП витрачалося на оборону", - сказав Уітакер у четвер, 22 травня в інтерв'ю Bloomberg Television.
Нам потрібні чіткі кроки для досягнення цієї мети, і в той же час нам потрібно переконатися, що всі наші союзники розуміють, що мова має йти в першу чергу про можливості жорсткої оборони
За даними видання, очікується, що лідери НАТО підпишуть новий план щодо витрат на своєму саміті, що включає пропозиції щодо виділення 3,5% ВВП на основну оборону і 1,5% на сфери, пов'язані з обороною, до 2032 року.
Як пише Bloomberg, нестабільні перспективи закінчення війни в Україні спонукають європейські країни нарощувати свій військовий потенціал.
Нагадаємо
Переговорники НАТО прагнуть досягти 5% ВВП на оборону до 2032 року, щоб пом'якшити вимоги Трампа. Міністри обговорять це в Анталії на тлі зусиль щодо закінчення війни в Україні.
Генсек НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Додаткові 1,5% підуть на ширші витрати, пов'язані з безпекою.
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