НАТО розробляє план у відповідь на вимогу Трампа щодо 5% ВВП на оборону - Bloomberg

Союзники по НАТО почали виробляти угоду про значне збільшення витрат на оборону таким чином, щоб це могло задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Переговорники у військовому альянсі домагаються прогресу на шляху до досягнення 5% ВВП на оборону та витрати, пов'язані з обороною, до 2032 року напередодні саміту Організації Північноатлантичного договору в Гаазі в червні, повідомляють дипломати, знайомі з цим питанням. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в турецькому курортному місті Анталія у середу та четвер.

Зустріч у Середземномор'ї відбувається на тлі дипломатичного поштовху, на тлі того, як адміністрація Трампа прагне покласти край війні в Україні, яка триває вже понад три роки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися віч-на-віч з володимиром путіним у Стамбулі в четвер. Російський лідер не подав жодних ознак того, що приїде.

Угода про витрати на оборону в масштабах, які вимагає Трамп - жоден із 32 членів НАТО, включаючи США, не досяг цього порога - ознаменувало б найбільше збільшення витрат західних союзників з часів закінчення холодної війни.

Починаючи зі свого першого терміну, Трамп критикував союзників за те, що вони не змогли досягти давнього порога в 2% витрат. Вісім з 32 союзників не досягли 2% витрат, за щорічним звітом НАТО у квітні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підштовхує союзників погодитися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років, з додатковими 1,5%, виділеними на ширший набір витрат, пов'язаних з обороною, за словами високопоставлених дипломатів, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити переговори за закритими дверима.



Рютте, виступаючи перед журналістами в США минулого місяця, сказав, що метою саміту в Гаазі, першого саміту Трампа після повернення до Білого дому, буде перебалансування витрат в альянсі, враховуючи величезну частку США в порівнянні з європейськими союзниками по НАТО та Канадою.

Міністри в Анталії обговорять, які витрати враховуватимуться в компоненті 1,5%, включаючи такі галузі, як військова мобільність, товари подвійного призначення та кібербезпека, заявили дипломати, додавши, що переговори перебувають на початковій стадії. Залишається незрозумілим, чи включатиме цей сегмент існуючі витрати чи вимагатиме нових зобов'язань.

Пропозиція Рютте включає регулярний та суворий механізм перевірки, на відміну від вільніших цілей, які наразі ставлять союзники.

Збільшення витрат на порядок у обговорювані терміни стане величезною проблемою, сказав один високопоставлений європейський дипломат, хоча тепер багато хто вважає ці зусилля необхідними, щоб надіслати кремлю сильний сигнал.

Деякі члени НАТО, включаючи Італію та Іспанію, нещодавно оголосили про досягнення рівня 2%. За словами людини, знайомої із цим питанням, очікується, що всі вони досягнуть старого критерію до саміту.

Новий основний цільовий показник у 3,5% ґрунтується на амбітних нових планах оборони, які розробляє НАТО. Альянс поширив докладні, суворо засекречені списки озброєнь та інших можливостей серед урядів країн-членів, які обговорять керівники оборонних відомств у Брюсселі в середу.

Списки, відомі як цілі можливостей, були широко схвалені союзниками і, імовірно, будуть підписані на зустрічі міністрів оборони у Брюсселі на початку червня, за словами людей, знайомих із обговореннями. Це залишить лише необхідність формального ухвалення на саміті в Гаазі 24-25 червня.

Очікується, що саміт буде коротшим за попередні зустрічі і буде присвячений витратам і промисловому зростанню, завершившись короткою декларацією, за словами європейських дипломатів. Один дипломат сказав, що темою буде альянс, а не майбутнє України.

"Скептицизм Трампа щодо членства України в НАТО наразі зняв цей варіант із столу - і продовження обіцянки НАТО виділити 40 мільярдів доларів на підтримку постраждалої від війни країни, складеної минулого року, також не обговорювалося", - пише видання.

Інша ініціатива Рютте на столі включає перегляд ефективності та внутрішнього управління альянсу, кажуть люди, знайомі з обговореннями. Спроба перетряски може сподобатися президенту США, сказала одна людина.

Spiegel дізналося про погрози, що Трамп може не приїхати на саміт НАТО