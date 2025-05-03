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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Spiegel дізналося про погрози, що Трамп може не приїхати на саміт НАТО

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Військові чиновники Німеччини стурбовані вимогами посла США в НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП. Він погрожує, що Трамп не приїде на саміт, якщо вимоги не будуть виконані.

Spiegel дізналося про погрози, що Трамп може не приїхати на саміт НАТО

Німецьке видання Der Spiegel дізналося про погрози американської сторони, що президент США Дональд Трамп може не приїхати на саміт НАТО у червні, якщо члени Альянсу на той час не зроблять жодних дій щодо виділення грошей на оборону, у той час, як США вимагають довести їх до 5% ВВП, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, уже деякий час військові чиновники міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса надсилають тривожні повідомлення до Берліна зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Конфіденційні звіти часто зосереджені на Меттью Вітакері, призначеному Трампом послом в НАТО. У кожному раунді він вимагає: партнери по НАТО мають нарешті погодитися витрачати не лише два, а п’ять відсотків свого ВВП на оборону в майбутньому, зазначає видання. П’ять відсотків – це приблизно 215 мільярдів євро для Німеччини

"Спочатку німці вважали, що американці не зовсім серйозно ставляться до п’яти відсотків, що це лише тактика переговорів. Тепер вони вірять Вітакеру на слово. Навіть тоді, коли він пригрозив, що Трамп не приїде на саміт у червні, якщо інші країни НАТО на той час не зроблять жодних дій щодо виділення грошей", - ідеться у публікації.

Рютте запропонував збільшити оборонні витрати НАТО до 3,5% - Reuters02.05.25, 20:15 • 6412 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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