Рютте запропонував збільшити оборонні витрати НАТО до 3,5% - Reuters

Секретар НАТО Рютте пропонує дворівневий план витрат для досягнення мети Трампа.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП та виділити ще 1,5% на ширші витрати, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу Дональда Трампа щодо цільового показника в 5%.

Поточний цільовий показник витрат НАТО у розмірі щонайменше 2% ВВП виконують 22 з 32 країн-членів. Втім лідери НАТО кажуть, що цієї мети вже недостатньо, оскільки росія є набагато більшою загрозою після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Пропозиція буде представлена на майбутньому саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня. Як повідомляє Reuters, збільшення планується розділити на дві частини: 3,5% на оборону і 1,5% на інвестиції в інші питання, пов'язані з НАТО.

Також є інформація: визначення того, що буде включено до ширшої категорії витрат, пов'язаних з обороною, поки ще не узгоджено. За словами чиновників, до цієї категорії можуть входити витрати на модернізацію доріг і мостів для забезпечення перевезення важкої військової техніки.

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