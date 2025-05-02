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Рютте запропонував збільшити оборонні витрати НАТО до 3,5% - Reuters

Київ • УНН

 • 2914 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Додаткові 1,5% підуть на ширші витрати, пов'язані з безпекою.

Рютте запропонував збільшити оборонні витрати НАТО до 3,5% - Reuters

Секретар НАТО Рютте пропонує дворівневий план витрат для досягнення мети Трампа.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував членам альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП та виділити ще 1,5% на ширші витрати, пов'язані з безпекою, щоб задовольнити вимогу Дональда Трампа щодо цільового показника в 5%.

Поточний цільовий показник витрат НАТО у розмірі щонайменше 2% ВВП виконують 22 з 32 країн-членів. Втім лідери НАТО кажуть, що цієї мети вже недостатньо, оскільки росія є набагато більшою загрозою після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Пропозиція буде представлена на майбутньому саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня. Як повідомляє Reuters, збільшення планується розділити на дві частини: 3,5% на оборону і 1,5% на інвестиції в інші питання, пов'язані з НАТО.

Також є інформація: визначення того, що буде включено до ширшої категорії витрат, пов'язаних з обороною, поки ще не узгоджено. За словами чиновників, до цієї категорії можуть входити витрати на модернізацію доріг і мостів для забезпечення перевезення важкої військової техніки.

Нагадаємо

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Рютте: всі в НАТО згодні, що росія є довгостроковою загрозою для Альянсу25.04.25, 03:07 • 4128 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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