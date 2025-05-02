Рютте предложил увеличить оборонные расходы НАТО до 3,5% - Reuters

Секретарь НАТО Рютте предлагает двухуровневый план расходов для достижения цели Трампа.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и выделить еще 1,5% на более широкие расходы, связанные с безопасностью, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа по целевому показателю в 5%.

Текущий целевой показатель расходов НАТО в размере не менее 2% ВВП выполняют 22 из 32 стран-членов. Впрочем, лидеры НАТО говорят, что этой цели уже недостаточно, поскольку россия является гораздо большей угрозой после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Предложение будет представлено на будущем саммите НАТО в Гааге 24-25 июня. Как сообщает Reuters, увеличение планируется разделить на две части: 3,5% на оборону и 1,5% на инвестиции в другие вопросы, связанные с НАТО.

Также есть информация: определение того, что будет включено в более широкую категорию расходов, связанных с обороной, пока еще не согласовано. По словам чиновников, в эту категорию могут входить расходы на модернизацию дорог и мостов для обеспечения перевозки тяжелой военной техники.

Напомним

Советник по нацбезопасности Волц заявил, что США больше не могут субсидировать европейскую безопасность из-за большого долга. Помощь Украине должна предоставляться под руководством Европы.

Рютте: все в НАТО согласны, что россия является долгосрочной угрозой для Альянса