Рютте: все в НАТО согласны, что россия является долгосрочной угрозой для Альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что европейские союзники едины в том, что рассматривают россию как "долгосрочную угрозу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Мы все в НАТО согласны с тем, что россия является долгосрочной угрозой для территории НАТО, для всей евроатлантической территории", - сказал Рютте.

Он добавил, что для россии "что-то есть на столе" относительно мирного соглашения с Украиной.

Украинцы действительно играют в мяч, и я думаю, что сейчас мяч явно на российской стороне - отметил генсек НАТО.

При этом он отказался вдаваться в подробности того, какие уступки могут быть готовы предложить россия или Украина, заявив, что это не будет полезным для мирных переговоров.

Напомним

Накануне министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что кремль готов к заключению соглашения по "украинскому урегулированию", однако для этого необходимо согласовать ряд ключевых элементов. По его словам, москва не отказывается от диалога и готова рассматривать различные предложения по "мирному урегулированию конфликта".

Великобритания запретила экспорт в россию геймпадов: их использовали для управления беспилотниками на войне против Украины