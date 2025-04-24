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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания запретила экспорт в россию геймпадов: их использовали для управления беспилотниками на войне против Украины

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Британия ввела новые санкции, запретив экспорт контроллеров игровых консолей в россию. Их использовали для управления беспилотниками в войне против Украины.

Великобритания запретила экспорт в россию геймпадов: их использовали для управления беспилотниками на войне против Украины

Британское правительство запретило экспорт контроллеров игровых консолей, которые, как выяснилось, рф использует для управления беспилотниками на фронте в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В частности, по информации, Великобритания объявила о новом пакете мер, который содержит 150 новых торговых санкций против россии. 

Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизни украинцев и защитить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны россии

- заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Новый  пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить инновационное программное обеспечение и технологии доступа к оборонному и энергетическому секторам россии, включая контроллеры видеоигр, используемые для управления беспилотниками в войне против Украины, и передачу технологий, используемых в производстве товаров Common High Priority. К ним относятся электронные изделия, такие как усилители и схемы, которые правительство описывает как "критически важные" для российского военного развития.

Пакет также запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов с целью ограничения военного и промышленного потенциала россии.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС и ввела ограничения против восьми российских СМИ22.04.25, 15:29 • 4610 просмотров

"Ликвидация доходов россии от поставок энергоносителей опустошит военную казну путина — вот почему мы прекращаем продажу сложного программного обеспечения, используемого для наживы на новых запасах нефти и газа, не позволяя использовать британский опыт для подпитки российской военной машины", - заявил Доути.

"Мы также полностью запрещаем ввоз в россию контроллеров видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками на передовой, а это значит, что игровые консоли больше не будут использоваться для убийства на Украине".

Напомним

Ранее Financial Times сообщал, что ЕС планирует запрета запретить продажу игровых приставок в россию, чтобы помешать вооруженным силам страны-агрессорки использовать их для управления беспилотниками, отправляемыми на Украину.

Алина Волянская

Алина Волянская

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