ЄС планує заборонити продавати ігрові консолі в росію, через їх використання у військових цілях

ЄС планує заборони заборонити продаж ігрових приставок у росію, щоб завадити збройним силам країни-агресорки використовувати їх для управління безпілотниками, що відправляються на Україну. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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За словами Каї Каллас, глави зовнішньополітичного відомства ЄС, такі продукти, як PlayStation компанії Sony і Xbox компанії Microsoft, потраплять під новий пакет санкцій, приурочених до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну 22 лютого.

Ми дійсно вивчаємо всі типи речей, які допомагають росії вести цю війну, щоб включити їх до санкційного списку. Навіть консолі для відеоігор, тому що, мабуть, саме з них вони керують дронами - сказав Каллас журналістам.

Як повідомляє ЗМІ, росія була змушена впроваджувати інновації після того, як західні санкції обмежили їй доступ до військових та електронних деталей.

Так, наприклад, за даними західної та української розвідки, москва використовувала основні напівпровідники з холодильників та інших побутових приладів для своїх ракет і безпілотників.

Важливо, що американська компанія Microsoft і японські групи Nintendo і Sony - припинили свої продажі в росії, фактично від початку повномасштабного вторгнення - у березні 2022 року. Тож заборона ЄС буде спрямована на трейдерів, які відправляють консолі в росію, включно з продавцями вживаних консолей.

Нагадаємо

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти росії, який планують підготувати до лютого. Кая Каллас наголосила на важливості продовження економічного тиску та військової підтримки України.