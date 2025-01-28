ЕС планирует запретить продавать игровые консоли в россию, из-за их использования в военных целях
Киев • УНН
Европейский Союз готовит новые санкции против россии, которые будут включать запрет продажи игровых консолей PlayStation и Xbox. Причиной является использование консолей российскими военными для управления беспилотниками.
ЕС планирует запретить продажу игровых приставок в россию, чтобы помешать вооруженным силам страны-агрессора использовать их для управления беспилотниками, которые отправляются на Украину. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
По словам Каи Каллас, главы внешнеполитического ведомства ЕС, такие продукты, как PlayStation компании Sony и Xbox компании Microsoft, попадут под новый пакет санкций, приуроченных к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 22 февраля.
Мы действительно изучаем все типы вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, видимо, именно с них они управляют дронами
Как сообщает СМИ, россия была вынуждена внедрять инновации после того, как западные санкции ограничили ей доступ к военным и электронным деталям.
Так, например, по данным западной и украинской разведки, москва использовала основные полупроводники из холодильников и других бытовых приборов для своих ракет и беспилотников.
Важно, что американская компания Microsoft и японские группы Nintendo и Sony - прекратили свои продажи в России, фактически с начала полномасштабного вторжения - в марте 2022 года. Поэтому запрет ЕС будет направлен на трейдеров, которые отправляют консоли в Россию, включая продавцов подержанных консолей.
Напомним
Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против России, который планируют подготовить до февраля. Кая Каллас подчеркнула важность продолжения экономического давления и военной поддержки Украины.