ЕС планирует запретить продавать игровые консоли в россию, из-за их использования в военных целях

ЕС планирует запретить продажу игровых приставок в россию, чтобы помешать вооруженным силам страны-агрессора использовать их для управления беспилотниками, которые отправляются на Украину. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам Каи Каллас, главы внешнеполитического ведомства ЕС, такие продукты, как PlayStation компании Sony и Xbox компании Microsoft, попадут под новый пакет санкций, приуроченных к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 22 февраля.

Мы действительно изучаем все типы вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы включить их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, видимо, именно с них они управляют дронами