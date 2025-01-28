ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти рф: Каллас назвала терміни

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти росії, повідомила на пресконференції у вівторок Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише УНН.

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"Ми працюємо над наступним пакетом санкцій і, сподіваюся, ми дійсно хочемо підготувати його до лютого", - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

З її слів, "нам дійсно потрібно продовжувати економічний тиск на росію, а також надавати Україні військову підтримку".

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня