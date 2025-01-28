ЄС працює над 16-м пакетом санкцій проти рф: Каллас назвала терміни
Київ • УНН
Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії, який планують підготувати до лютого. Кая Каллас наголосила на важливості продовження економічного тиску та військової підтримки України.
Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти росії, повідомила на пресконференції у вівторок Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише УНН.
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"Ми працюємо над наступним пакетом санкцій і, сподіваюся, ми дійсно хочемо підготувати його до лютого", - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.
З її слів, "нам дійсно потрібно продовжувати економічний тиск на росію, а також надавати Україні військову підтримку".
Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня27.01.25, 14:31 • 138928 переглядiв