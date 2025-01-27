Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня

Рада ЄС офіційно продовжила економічні санкції проти росії ще на 6 місяців - до 31 липня 2025 року, повідомили у євроінституції у понеділок, пише УНН.

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"Сьогодні Рада (ЄС) продовжила обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з діями російської федерації щодо дестабілізації ситуації в Україні ще на 6 місяців, до 31 липня 2025 року. Ці економічні заходи, вперше введені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, наразі санкції передбачають широкий спектр секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морем сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення діяльності та ліцензій на мовлення у Європейському Союзі кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних ЗМІ. Окрім того, як вказано, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

"Поки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, доцільно залишати в силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткові заходи, якщо це необхідно", - сказано у повідомленні.

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