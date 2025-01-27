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ЄС погодився продовжити санкції проти росії - Каллас

ЄС погодився продовжити санкції проти росії - Каллас

Київ • УНН

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Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти росії на пів року. За словами Каї Каллас, це продовжить позбавляти москву доходів для фінансування війни.

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти росії, повідомила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише УНН.

Деталі

"Європа виконує: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти росії. Це й надалі позбавлятиме москву доходів для фінансування війни. росія повинна заплатити за шкоду, яку вони завдають", - написала голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X.

Раніше

ЗМІ повідомили, що ЄС продовжує санкції проти рф на пів року, Угорщина не стала завадою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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