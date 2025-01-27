ЄС погодився продовжити санкції проти росії - Каллас

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти росії, повідомила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише УНН.

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"Європа виконує: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти росії. Це й надалі позбавлятиме москву доходів для фінансування війни. росія повинна заплатити за шкоду, яку вони завдають", - написала голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X.

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ЗМІ повідомили, що ЄС продовжує санкції проти рф на пів року, Угорщина не стала завадою.