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Угорщина не перешкодила: санкції ЄС проти рф продовжують на пів року - ЗМІ

Угорщина не перешкодила: санкції ЄС проти рф продовжують на пів року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24615 перегляди

ЄС погодив продовження санкцій проти рф на 6 місяців після зняття "резерву" Угорщиною. Будапешт отримав гарантії щодо енергетичної безпеки та переговорів з Україною про транзит енергоносіїв, вказують ЗМІ.

Європейський Союз продовжує санкції проти росії на шість місяців після того, як Угорщина зняла свій "резерв", повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Білий дим: санкції проти росії продовжено на шість місяців. Угорщина зняла свій "резерв", - написав Йозвяк.

Як вказує "Радіо Свобода", посли ЄС вранці 27 січня узгодили позиції з Угорщиною, що дозволило розблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти рф, термін яких спливає 31 січня. Зокрема, комітет постійних представників країн-членів ЄС, тобто послів (COREPER), погодив кроки з підтримки енергетичної безпеки Угорщини і Словаччини, серед яких переговори з Україною щодо транзиту енергоносіїв, повідомив Радіо Свобода чиновник в колах ЄС, обізнаний з перебігом переговорів.

Як вказано, ідеться про зобов’язання Єврокомісії продовжувати переговори з Україною для відновлення і стабілізації її енергетичної інфраструктури, а також для забезпечення безперебійного транзиту енергоносіїв через українські трубопроводи до ЄС. До переговорів мають долучати Угорщину і Словаччину.

Угорщина, зокрема, погодилася підтримати продовження санкцій у понеділок, якщо Єврокомісія надасть відповідні гарантії щодо енергетичної безпеки країн-членів ЄС, зокрема у випадку загрози з боку зовнішніх факторів.

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Повідомлялося, що ЄС має намір погодити продовження санкцій проти росії через її війну проти України у понеділок, а Угорщина готова припинити свій опір цьому кроку

Будапешт відкладав рішення з грудня, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи погоджуватиметься на продовження обмежень. Санкції ЄС необхідно продовжувати кожні шість місяців, і хоча це зазвичай рутинне рішення, воно вимагає підтримки всіх держав-членів.

Трамп дав зрозуміти, що може посилити санкції проти росії, якщо володимир путін не сяде за стіл переговорів, щоб обговорити, як покласти край війні. Однак угорський прем'єр пізніше пов'язав обговорення санкцій з енергетичною безпекою своєї країни та закликав ЄС чинити тиск на Україну, щоб відновити транзит російського газу до Європи. ЄС схвалив 15 пакетів санкцій, затверджених із лютого 2022 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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