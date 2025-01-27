Угорщина не перешкодила: санкції ЄС проти рф продовжують на пів року - ЗМІ

Європейський Союз продовжує санкції проти росії на шість місяців після того, як Угорщина зняла свій "резерв", повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X у понеділок, пише УНН.

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"Білий дим: санкції проти росії продовжено на шість місяців. Угорщина зняла свій "резерв", - написав Йозвяк.

Як вказує "Радіо Свобода", посли ЄС вранці 27 січня узгодили позиції з Угорщиною, що дозволило розблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти рф, термін яких спливає 31 січня. Зокрема, комітет постійних представників країн-членів ЄС, тобто послів (COREPER), погодив кроки з підтримки енергетичної безпеки Угорщини і Словаччини, серед яких переговори з Україною щодо транзиту енергоносіїв, повідомив Радіо Свобода чиновник в колах ЄС, обізнаний з перебігом переговорів.

Як вказано, ідеться про зобов’язання Єврокомісії продовжувати переговори з Україною для відновлення і стабілізації її енергетичної інфраструктури, а також для забезпечення безперебійного транзиту енергоносіїв через українські трубопроводи до ЄС. До переговорів мають долучати Угорщину і Словаччину.

Угорщина, зокрема, погодилася підтримати продовження санкцій у понеділок, якщо Єврокомісія надасть відповідні гарантії щодо енергетичної безпеки країн-членів ЄС, зокрема у випадку загрози з боку зовнішніх факторів.

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Повідомлялося, що ЄС має намір погодити продовження санкцій проти росії через її війну проти України у понеділок, а Угорщина готова припинити свій опір цьому кроку

Будапешт відкладав рішення з грудня, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи погоджуватиметься на продовження обмежень. Санкції ЄС необхідно продовжувати кожні шість місяців, і хоча це зазвичай рутинне рішення, воно вимагає підтримки всіх держав-членів.

Трамп дав зрозуміти, що може посилити санкції проти росії, якщо володимир путін не сяде за стіл переговорів, щоб обговорити, як покласти край війні. Однак угорський прем'єр пізніше пов'язав обговорення санкцій з енергетичною безпекою своєї країни та закликав ЄС чинити тиск на Україну, щоб відновити транзит російського газу до Європи. ЄС схвалив 15 пакетів санкцій, затверджених із лютого 2022 року.