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Венгрия не помешала: санкции ЕС против рф продлевают на полгода - СМИ

Венгрия не помешала: санкции ЕС против рф продлевают на полгода - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8327 просмотра

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ЕС согласовал продление санкций против рф на 6 месяцев после снятия «резерва» Венгрией. Будапешт получил гарантии по энергетической безопасности и переговоров с Украиной о транзите энергоносителей, указывают СМИ.

Европейский Союз продлевает санкции против россии на шесть месяцев после того, как Венгрия сняла свой "резерв", сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Белый дым: санкции против россии продлены на шесть месяцев. Венгрия сняла свой "резерв", - написал Йозвяк.

Как указывает "Радио Свобода", послы ЕС утром 27 января согласовали позиции с Венгрией, что позволило разблокировать продление санкций Евросоюза против рф, срок которых истекает 31 января. В частности, комитет постоянных представителей стран-членов ЕС, то есть послов (COREPER), согласовал шаги по поддержке энергетической безопасности Венгрии и Словакии, среди которых переговоры с Украиной по транзиту энергоносителей, сообщил Радио Свобода чиновник в кругах ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Как указано, речь идет об обязательствах Еврокомиссии продолжать переговоры с Украиной для восстановления и стабилизации ее энергетической инфраструктуры, а также для обеспечения бесперебойного транзита энергоносителей через украинские трубопроводы в ЕС. К переговорам должны привлекать Венгрию и Словакию.

Венгрия, в частности, согласилась поддержать продление санкций в понедельник, если Еврокомиссия предоставит соответствующие гарантии энергетической безопасности стран-членов ЕС, в частности в случае угрозы со стороны внешних факторов.

Ранее

Сообщалось, что ЕС намерен согласовать продление санкций против россии из-за ее войны против Украины в понедельник, а Венгрия готова прекратить свое сопротивление этому шагу.

Будапешт откладывал решение с декабря, когда премьер-министр Виктор Орбан сказал лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решить, будет ли соглашаться на продление ограничений. Санкции ЕС необходимо продлевать каждые шесть месяцев, и хотя это обычно рутинное решение, оно требует поддержки всех государств-членов.

Трамп дал понять, что может усилить санкции против россии, если владимир путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец войне. Однако венгерский премьер позже связал обсуждение санкций с энергетической безопасностью своей страны и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы восстановить транзит российского газа в Европу. ЕС одобрил 15 пакетов санкций, утвержденных с февраля 2022 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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