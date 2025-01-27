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ЄС збирається продовжити санкції проти рф, Угорщина має відступити - Bloomberg

ЄС збирається продовжити санкції проти рф, Угорщина має відступити - Bloomberg

Київ • УНН

 • 23604 перегляди

ЄС планує продовжити санкції проти росії, а Угорщина припинить свій опір цьому рішенню. В обмін на це ЄС надасть гарантії щодо енергетичної безпеки блоку.

Європейський Союз, за словами людей, знайомих із ситуацією, має намір погодити продовження санкцій проти росії через її війну проти України у понеділок, а Угорщина готова припинити свій опір цьому кроку, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Будапешт відкладав рішення з грудня, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан сказав лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи погоджуватиметься на продовження обмежень. Санкції ЄС необхідно продовжувати кожні шість місяців, і хоча це зазвичай рутинне рішення, воно вимагає підтримки всіх держав-членів.

Трамп дав зрозуміти, що може посилити санкції проти росії, якщо володимир путін не сяде за стіл переговорів, щоб обговорити, як покласти край війні. Однак угорський прем'єр пізніше пов'язав обговорення санкцій з енергетичною безпекою своєї країни та закликав ЄС чинити тиск на Україну, щоб відновити транзит російського газу до Європи. ЄС схвалив 15 пакетів санкцій, затверджених із лютого 2022 року.

Після того, як цього місяця не вдалося домовитися про продовження на кількох зустрічах послів блоку, питання мало бути передане на розгляд міністрів закордонних справ, які зберуться в Брюсселі в понеділок.

"Очікується, що Угорщина підпише продовження у понеділок", повідомили джерела.

В обмін на це виконавчий орган блоку "надасть кілька гарантій у заяві щодо енергетичної безпеки блоку", сказало одне із джерел. Заява підтвердить зобов'язання допомогти Україні відновити та стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу та нафти, пише видання.

Орбан тримає ЄС у напрузі погрозами заблокувати продовження санкцій проти рф, але видніється угода - Politico27.01.25, 10:24 • 29485 переглядiв

Російський газ припинив надходити до Європи через Україну цього місяця після того, як 31 грудня закінчився довгостроковий транзитний контракт. Президент України Володимир Зеленський заявив у вихідні, що Київ готовий дозволити транспортування азербайджанського газу через країну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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